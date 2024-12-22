وولفرهامبتون ينهي هزائمه بثلاثية في ليستر.. وفولهام يتعادل مع ساوثهامبتون

وضع وولفرهامبتون حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق وولفرهامبتون انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ17 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل فولهام بدون أهداف مع ضيفه ساوثهامبتون.

وافتتح جونسالدو جيديس التسجيل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 19، فيما أضاف زميلاه رودريجو جوميز وماثيوس كونيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 و44 على الترتيب.

وأصبح وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 6 تعادلات و9 هزائم، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.