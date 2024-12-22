ماذا قال سيميوني بعد الفوز على برشلونة؟

سلط دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد الضوء على صمود فريقه بعد فوزه على برشلونة 2-1 وتصدره دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت بتحقيقه الانتصار رقم 12 على التوالي في جميع المسابقات.

وأقر سيميوني بأن برشلونة كان الفريق الأفضل في معظم فترات المباراة وأبرز الروح القتالية للاعبيه بعد تحويل تأخرهم بهدف إلى أول فوز لأتليتيكو خارج ملعبه على الفريق القطالوني منذ 2006 قبل خمس سنوات من انضمام سيميوني للنادي.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين "أنا سعيد جدا بجهود الفريق. كان أداؤنا متواضعا بما يكفي للمعاناة والدفاع أمام فريق يلعب بطريقة جيدة جدا. كان متفوقا علينا بكثير في الشوط الأول وأعتقد حتى إحرازنا الهدف.

"ثم أعتقد أننا بدأنا نصبح أكثر ثقة في أنفسنا ورأينا أننا قادرون على المنافسة في المباراة. تمكن الفريق من الصمود".

وأشار سيميوني إلى تبديلاته باعتبارها مفتاح تحقيق الفوز الصعب على برشلونة الذي يحتل المركز الثاني حاليا بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة بعد خوض مباراة أكثر.

واستبدل المدرب الأرجنتيني المهاجم أنطوان جريزمان واستعان بألكسندر سورلوث في الهجوم في الدقيقة 73 وهو القرار الذي أتى بثماره إذ سجل اللاعب النرويجي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعد هجمة مرتدة.

وقال سيميوني "هذا ما تعنيه كلمة فريق، عندما يخرج لاعب ويشارك آخر يقدم المطلوب.

"أخرجنا جريزمان مبكرا، وهو أمر صعب بالنسبة لي، لكنني كنت أعلم أن سورلوث كان لديه شيء يمكن أن يجعلنا نخرج من الخلف للاحتفاظ بالكرة.

"أعتقد أن التبديلات منحتنا القوة. بعض المواقف الهجومية التي يمكنك إيجادها في الهجمات المرتدة، أداء ممتاز، هدف رائع من سورلوث منحنا فرصة الفوز بمباراة صعبة جدا".

كما أشاد سيميوني بحارس مرمى فريقه يان أوبلاك بعد أن حرم تصديه للكرة برشلونة من تعزيز تقدمه في الشوط الثاني.

وقال "لدينا حارس مرمى رائع لعب دورا حاسما في المباراة".