أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويحل ثالثا بالدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على فريق كريستال بالاس، 5-1 اليوم السبت في المبارة التي أقيمت بينهما على استاد "سيلهرست بارك"، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة ثالثا وبفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة عن تشيلسي الثاني.

وفي الجولة ذاتها، فاز "استون فيلا"، على مانشستر سيتي، 2-1 في ملعب "فيلا بارك"، وفاز نيوكاسل يونايتد، على ابسويتش تاون، 4-0 في ملعب بورتمان رود، وفاز نوتينجهام فورست، على برينتفورد، 2-0 في ملعب غريفين بارك، فيما تعادل وست هام يونايتد، مع برايتون، 1-1 في استاد لندن الأولمبي.