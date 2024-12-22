مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب الخسارة، بسقوطه على أرض أستون فيلا 1-2، أمس، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليتلقى تاسع هزيمة له في آخر 12 مباراة ضمن جميع المسابقات.

دخل سيتي اللقاء مع مضيفه، رابع الموسم الماضي، على خلفية الهزيمة على أرضه أمام جاره مانشستر يونايتد 1-2 في المرحلة الماضية، وقبلها أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 في دوري الأبطال.

على جانب آخر، قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك فريقه نيوكاسل إلى فوز ساحق على مضيفه إيبسويتش تاون برباعية نظيفة، بتسجيله ثلاثية في الدقائق الأولى «45+2 و54»، رفع بها رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم، في حين سجل جايكوب مور في الدقيقة «32» الهدف الآخر.

وتابع نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، نتائجه اللافتة، بعودته فائزاً من ملعب برنتفورد بهدفين سجلهما النيجيري أولا أينا والسويدي أنتوني إيلانغا، في الدقيقتين «38 و51» توالياً.

ورفع نوتنغهام فوريست رصيده إلى 31 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث موقتاً، وتعادل وست هام مع برايتون 1-1. سجل للأول الغاني محمد كودوس في الدقيقة «58»، بعد أن تقدم الثاني عبر ماتس ويفر في الدقيقة «51».