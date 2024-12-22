إبداع المرأة الخليجية يتجلى في «خليجي زين 26»

أظهرت المرأة الخليجية قدرة على الإبداع والابتكار خلال مشاركتها بالفعاليات المختلفة المصاحبة لبطولة خليجي زين 26، وبرزت كل من ميسم قاسم، وإسراء العنزي، من الكويت كتشكيليتين تبلور شغفهما بلمسات ساحرة عبرتا فيها عن أفكارهما الإبداعية بقطع فنية مبهرة باستخدام الخشب المكسو بلباس من الجلد والرمل الكويتي والخيوط الملونة الزاهية لتظهرا قطعاً فنية غاية في الجمال.

وقالت إسراء العنزي وهي منهمكة في رسم مباشر لمجسم كأس خليجي زين 26، باستخدام الرمل الكويتي إنها شاركت في الكثير من المعارض والأعمال الفنية باستخدام رمل دولة الكويت وهو نوع من أنواع الفنون يسمى فن الترميل.

وأوضحت أن مشاركتها في الفعاليات المصاحبة لبطولة الخليج قصدت منها نقل رسالة ترحيب بأهل الخليج في دولة الكويت، مشيرة إلى أن الفوز الحقيقي هو وجودهم بين أهلهم ببلدهم الكويت.

ولم تقتصر مشاركة المرأة الخليجية فقط في الفعاليات المصاحبة للبطولة الخليجية عبر الرسوم والندوات بل كان لها تواجدها المؤثر على مستوى اللعبة بحضور فعال في قاعة المؤتمرات الصحفية إذ تواجدت كل من العراقية منن عبدالله، مراسلة تلفزيون الكويت، والكويتيتين مريم الحداد، ونورة الجابر، معدتين بالقناة الرياضية الثالثة لتلفزيون الكويت.

إضافة لغنيمة الشمري مساعد المخرج، إذ أبدين شغفهن وحماسهن بالمشاركة في البطولة، وأكدن أن المرأة الخليجية قادرة على اقتحام مختلف التخصصات التي ظلت إلى وقت قريب حكراً على الرجل في العقل الجمعي للشعوب العربية.

وقالت منن عبدالله، مراسلة تلفزيون العراق من الكويت إنها ظلت تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً مؤكدة أن المرأة قادرة على الإبداع في تغطية الفعاليات الرياضية، ودعت إلى ضرورة الاعتراف بمقدراتها وإتاحة الفرصة لها لإبراز مواهبها وملكاتها وتفوقها.