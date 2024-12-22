العراق يواجه اليمن «المتطور» ومواجهة قوية بين السعودية والبحرين

لن تكون المهمة سهلة للمنتخب العراقي حامل اللقب، للدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة السابقة 2023، عندما يواجه نظيره المنتخب اليمني، على استاد جابر المبارك، في السادسة و25 دقيقة «توقيت الإمارات» من مساء اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لـ«خليجي زين 26»، خصوصاً أن المنتخب اليمنى يسعى لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة الخليجية، بعد 11 مشاركة سابقة، خاض خلالها 33 مباراة، خسر منها 27 وتعادل في 6 منها.

وأظهر المدرب الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لـ«أسود الرافدين»، ثقة واضحة في حديثه عن المواجهة المرتقبة الليلة، لافتاً إلى أنهم يتطلعون للمحافظة على اللقب، برغم إدراكهم أن جميع المنتخبات المشاركة، تعمل لأجل نفس الهدف.

وأوضح أن البطولة تعتبر فرصة جيدة للوقوف على جاهزية العناصر الجديدة، استعداداً للمرحلة المقبلة، التي يواجه خلالها المنتخب العراقي تحدي التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ولم يستبعد مدرب العراق، أن يذهب منافسه اليمني، في مباراة اليوم، إلى أبعد مراحل البطولة، وتحقيق اللقب، في ظل نظام البطولة المجمع، والذي يتيح لأي منتخب تحقيق الفوز، مبيناً أن المنتخب اليمني يملك عناصر جيدة.

تركيز

ودعا الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني، اللاعبين إلى التركيز في الجولة الأولى من البطولة أمام المنتخب العراقي، وقال إن لديهم الشجاعة والقوة لإظهار أفضل ما يملكون، بعد مراحل عدة من الاستعداد للاعبين المحليين والمحترفين في العراق والبحرين.

وأوضح ولد علي، أن القرار الخاص بالاتحادين العراقي والبحريني، بمنح اللاعب اليمني فرصة اللعب كلاعب محلي، خطوة إيجابية، ساهمت في الارتقاء وتطور المستويات الفنية للاعبين، ومن شأنها مساعدة المنتخب على إظهار المستوى الفني الإيجابي في البطولة، بالإضافة إلى أن خوض المنتخب مباريات تنافسية مع منتخبات خليجية قوية، ساهمت في صقل خبرات اللاعبين.

من جانبه، قال اللاعب عبدالواسع المطري قائد المنتخب اليمني، إن تركيزهم بدرجة كبيرة ينصب على المواجهة الأولى أمام المنتخب العراقي، لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الاستعدادات الجيدة في المرحلة الماضية.

مواجهة

وفي المباراة الثانية، يترقب الشارع الرياضي الخليجي مواجهة قوية، تجمع بين المنتخبين السعودي وشقيقه البحريني، على ملعب استاد جابر الأحمد، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في ثاني مواجهات المجموعة الثانية، ضمن بطولة «خليجي زين 26».

وشدد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على أهمية وضرورة الفوز في المواجهة الافتتاحية، لتعزيز دوافع اللاعبين، وقال إنهم يرغبون في المنافسة على اللقب، لافتاً إلى أن مواجهة البحرين لن تكون سهلة، كما هو الحال بالنسبة لبقية المواجهات الأخرى، لأن جميع المنتخبات تملك نفس الهدف، وتتطلع للفوز باللقب.

وأوضح مدرب المنتخب السعودي، أن المشاركة في البطولة، تعد ضمن تحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة، التي يواجه فيها تحدي تصفيات كأس العالم، كما أنها تمنحه وقتاً أطول مع اللاعبين.

وأكد أن المهاجم سالم الدوسري، لن يكون متاحاً في المباراة، بداعي عدم الجهوزية، بعد تعافيه أخيراً من الإصابة، مشيداً برغبة اللاعب في الوجود مع المنتخب، برغم عدم مشاركته، وبالنسبة لزميليه حسان تمبكتي، وفراس البريكان، فإن الأول أصبح ضمن الخيارات، بينما سيتريثون قبل قرار الدفع بالثاني في المباراة.

ثقة

ووصف المدرب الكرواتي دراغان تلاييتش، المدير الفني للمنتخب البحريني، المواجهة بالصعبة، كونها تجمع بين منتخبين قويين، وهو الأمر عينه الذي ينطبق على المباريات الأخرى في البطولة، وأوضح أن مباراة اليوم تختلف عن سابقتها في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وأكد رغبتهم القوية في تحقيق الفوز، وقال إنه يثق في قدرة لاعبي البحرين على تحقيق التطلعات، بعد التحضيرات المتميزة بالفترة الأخيرة.

واعتبر المدرب الكرواتي، أن غياب سالم الدوسري، مهاجم المنتخب السعودي، بمثابة خسارة كبيرة للبطولة، قياساً على قدرات اللاعب الكبيرة، وما يمكن أن يقدمه من إضافة فنية، وأشار إلى أن المنتخب السعودي يملك لاعبين أقوياء، وقادرين على تعويضه.