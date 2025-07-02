الشرطة الفرنسية تحتجز الجزائري بلايلي في مطار باريس

أوقف الجزائري الدولي يوسف بلايلي العائد من مشاركته مع الترجي التونسي في كأس العالم للاندية في كرة القدم صباح "الأربعاء" في مطار رواسي شارل ديغول وتم احتجازه بعد مشادة على متن الطائرة مع موظفي الخطوط الجوية الفرنسية، وفق لوكالة فرانس برس من مصدر في المطار.

ويُتهم إبن الـ 33 عاما بالاعتداء على طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية القادمة من نيويورك إلى باريس. وأوقف بلايلي لدى نزوله من الطائرة في العاصمة الفرنسية، حيث كان من المقرر أن يستقل رحلة أخرى إلى الجزائر.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أفراد الشرطة الفرنسية وهم يقتادون الدولي الجزائري "54 مباراة دولية" إلى المطار مكبل اليدين.

ويمثل اللاعب السابق لأنجيه وبريست وأجاكسيو الفرنسيين، الترجي الرياضي منذ موسم واحد، وشارك معه أخيرا في مونديال الاندية في الولايات المتحدة.

وخرج النادي التونسي من دور المجموعات بعد انتصار يتيم وخسارتين، حيث خاض مباراته الأخيرة أمام تشلسي الانكليزي (0-3) في 25 /يونيو الماضي في فيلادلفيا في مباراة غاب عنها بلايلي بداعي الإيقاف.







