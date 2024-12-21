بلباو يقلب الطاولة على أوساسونا ومايوركا ينهي العام بفوز خارج الديار

قلب أتلتيك بلباو الطاولة على أوساسونا وعاد بفوز ثمين من ميدانه في ديربي باسكي 2-1، السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل كلّ من غوركا غوروسيتا (31) والبديل أليكس بيرينغوير (74) هدفي بلباو، ولوكاس تورو (25) هدف أوساسونا.

ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، مبتعدا بست نقاط عن مايوركا خامس الترتيب، ومعززا آماله ببلوغ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذا استمر على المنوال عينه. في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز التاسع.

وواصل بلباو بهذا الانتصار سلسلته الإيجابية، ليصل إلى 10 مباريات متتالية من دون خسارة، تخللها ستة انتصارات وأربعة تعادلات، كان من بينها انتصار على ريال مدريد 2-1، علما أن آخر خسارة تلقاها كانت أمام جيرونا 1-2 في السادس من أكتوبر الماضي.

بدوره، أنهى ريال مايوركا العام بفوز خامس له هذا الموسم خارج الديار من أصل تسعة انتصارات بالمجمل، وجاء على حساب خيتافي 1-0 السبت ضمن المرحلة عينها.

ويدين مايوركا بالفوز الذي رفع به رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس موقتا بانتظار مباراة فياريال (27) مع مضيفه ليغانيس الأحد، إلى الكندي كايل لارين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء انتزعها بنفسه، ملحقا بخيتافي الهزيمة الثامنة للموسم في المركز السادس عشر موقتا بـ16 نقطة.

ويعاود مايوركا نشاطه بعد عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة بمباراة الكأس في الثالث من كانون الأول/ديسمبر ضد بونتيفيدرا من الدرجة الرابعة، قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإسبانية حيث يلتقي في التاسع منه مع ريال مدريد.

من ناحيته، أسقط سلتا فيغو ضيفه ريال سوسييداد 2-0 ضمن المرحلة عينها.

وسجّل بابلو دوران ثنائية فريقه (40 و45+1)، ليرفع بذلك رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر موقتا، فيما تجمد رصيد الفريق الباسكي عند 25 نقطة في المركز السابع.

وتتجه الأنظار إلى مباراة القمة لاحقا بين المتصدر برشلونة وملاحقه بفارق الأهداف أتلتيكو مدريد.