نابولي يستعيد صدارة الدوري بالفوز 2-1 على جنوة

حقق نابولي الفوز 2-1 على مضيفه جنوة اليوم السبت في مباراة مثيرة، ليعود الفريق الزائر بفضل هذه النتيجة إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 38 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على أتلانتا الذي يستضيف إمبولي غدا الأحد. بينما تجمد رصيد جنوة عند 16 نقطة في المركز 14.

وافتتح أندريه زامبو أنجيسا التسجيل لنابولي بعد 15 دقيقة بضربة رأس غيرت اتجاهها بعدما اصطدمت الكرة في أحد مدافعى جنوة، وعزز أمير رحماني تقدم الفريق الزائر بعد ثمانية دقائق بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

وقلص أندريا بينامونتي النتيجة لجنوة بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة منخفضة سكنت الزاوية السفلية من المرمى بعد تمريرة من فيتينيا.

وحاول جنوة اقتناص نقطة في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن أليكس ميريت حارس مرمى نابولي تصدى بطريقة مذهلة لعدد من الفرص ليمنع صاحب الأرض من التسجيل. (إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية)