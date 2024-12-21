إيساك يقود نيوكاسل للفوز 4-صفر على إبسويتش بالدوري الإنجليزي

سجل المهاجم ألكسندر إيساك ثلاثة أهداف ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 4-صفر على إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح إيساك التسجيل بعد 26 ثانية فقط عندما انقض على كرة لم يشتتها سام مرسي كما ينبغي وسددها في الشباك قبل أن يضيف جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة متقنة مستغلا هفوة دفاعية أخرى.

وانتهت محاولة إبسويتش لبناء هجمة من الخلف في الوقت المحتسب بدل الضائع بصورة كارثية إذ وصلت الكرة إلى إيساك الذي وضعها في الشباك قبل أن يكمل المهاجم السويدي ثلاثيته بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة بعد مجهود رائع من ميرفي.

وظن دان بيرن أنه أحرز الهدف الخامس لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. بهذه النتيجة يرتقي نيوكاسل إلى من المركز 12 إلى السابع برصيد 26 نقطة، فيما يظل إبسويتش في المركز 18 برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي.