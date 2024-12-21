غوارديولا: لدي ثقة هائلة في اللاعبين والنتائج المرجوة ستأتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لديه "ثقة هائلة" في أن النتائج المرجوة لفريقه ستأتي، وذلك رغم استمرار معاناة الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالهزيمة 2-1 أمام أستون فيلا اليوم السبت.

وسجل جون دوران ومهاجم سيتي السابق مورجان روجرز هدفين قادا بهما أستون فيلا للفوز اليوم لتكون الهزيمة التاسعة لسيتي خلال آخر 12 مباراة في كل المسابقات.

وتفوق فيلا على سيتي ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما تراجع سيتي للمركز السادس مؤقتا، وربما يتراجع إلى المركز التاسع مع نهاية مباريات الجولة.

وأسفر تراجع أداء سيتي عن إهدار 24 نقطة في الدوري قبل أن يصل حتى إلى منتصف الموسم، علما بأنه أهدر 23 نقطة طوال الموسم الماضي.

وقال جوارديولا لشبكة تي.إن.تي سبورتس التلفزيونية "علينا أن نفكر بإيجابية ولدي ثقة هائلة في اللاعبين. بعضهم يتمتع بفخر كبير وإصرار، علينا أن نجد طريقة، خطوة بخطوة، عاجلا أم آجلا، للعودة إلى المسار الصحيح".

ومنح غوارديولا لاعبيه راحة ليومين هذا الأسبوع لتصفية أذهانهم، قائلا إن الأداء المتواضع للفريق "يشغل أذهاننا الآن".

ورغم الإحباط الذي بدا واضحا على لاعبي سيتي في مباراة اليوم، قال غوارديولا إنه يعتقد أنهم سيستعيدون ثقتهم "خطوة بخطوة".

وقال إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إن الفريق يدعم غوارديولا، الذي تُعتبر هذه الفترة هي الأسوأ في مسيرته التدريبية الحافلة.

وقال هالاند لشبكة تي.إن.تي "فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات خلال سبع سنوات، لذلك لن ننسى ذلك أبدا. سيجد الحلول. كان يفعل ذلك في كل عام. ما زلنا نؤمن به، وعلينا الآن أن نعمل بجدية أكبر من أي وقت مضى".

وسجل هالاند، الذي كان هداف الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين، هدفين فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري، وأشار بأصابع الاتهام إلى نفسه اليوم السبت.

وقال اللاعب النرويجي "أولا، أنظر إلى نفسي، لم أستغل الفرص التي سنحت لي، علي أن أتحسن، لم أكن جيدا بما فيه الكفاية".