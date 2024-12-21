ستي يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام أستون فيلا

سجل مورجان روجرز هدفا وصنع آخر في فوز أستون فيلا 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليزيد معاناة فريق المدرب بيب جوارديولا اليوم السبت.

وصعد فيلا للمركز الخامس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن سيتي الذي تراجع للمركز السادس بعدما تلقى الهزيمة السادسة في 17 مباراة بالدوري.

وقاد روجرز هجمة مرتدة بدأت بتمريرة من الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز ليمرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى الكولومبي يون دوران الذي وضعها بسهولة في شباك سيتي بعد 16 دقيقة من البداية.

وانطلق روجرز من نصف ملعب فيلا نحو منطقة جزاء سيتي قبل أن يتبادل الكرة مع أحد زملائه ويطلق تسديدة أرضية زاحفة في مرمى شتيفان أورتيجا حارس سيتي في الدقيقة 64 ليضاعف النتيجة ويزيد معاناة حامل اللقب.

وقلص فيل فودن الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.