لا تغيير في التصنيف العالمي للمنتخبات الخليجية

حافظت المنتخبات المشاركة في «خليجي 26» على ترتيبها في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ساعات من انطلاقة البطولة الخليجية في الكويت اليوم، إذ أشار «فيفا» إلى أن هناك تغييرات طفيفة للغاية حدثت على التصنيف الجديد، بسبب إقامة 21 مباراة دولية فقط منذ صدور تصنيف نوفمبر الماضي.

وتصدرت قطر «العنابي» تصنيف منتخبات «خليجي 26» بحلولها في الترتيب 48 على العالم، تلتها العراق في المركز 56، والسعودية في المركز 59، ثم الإمارات في المركز 63، وعمان في المركز 80، والبحرين في المركز 81، والكويت في المركز 134، واليمن في المركز 158.

فيما حلت الإمارات في المركز الرابع في تصنيف المنتخبات المتنافسة ضمن المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتصدرت إيران تصنيف تلك المجموعة بحلولها في الترتيب 18 على العالم، تلتها قطر في الترتيب 48، وأوزبكستان في الترتيب 58، ثم الإمارات، وقيرغيزستان في الترتيب 107، وأخيراً كوريا الشمالية التي تراجعت مركزاً واحداً لتحتل الترتيب 115.

وأشار «فيفا» إلى أنه كما حدث في عام 2023، أنهت الأرجنتين التصنيف العالمي في المركز الأول في عام 2024، وانضمت إليها فرنسا بالمركز الثاني، وإسبانيا بالمركز الثالث، واحتفظت إنجلترا بالمركز الرابع، والبرازيل بالمركز الخامس، والبرتغال بالمركز السادس، وهولندا بالمركز السابع، وبلجيكا بالمركز الثامن، وإيطاليا بالمركز التاسع، وألمانيا بالمركز العاشر.

تقدم

وأكد الاتحاد الدولي أن واقع عدم التغيير في الترتيب العالمي الذي شهدته المراكز العشرة الأوائل ينعكس في جميع مراكز المئة الأولى، فيما كانت فيتنام أفضل المتقدمين في الترتيب، بوصولها إلى المركز 114 متقدمة مركزين، بينما جمعت هونغ كونغ أكبر عدد من النقاط، بحصولها على 4.18 نقاط، لتتقدم إلى المرتبة 155 على العالم.

ونوه كذلك بتحقيق 10 دول أخرى بعض التقدم المحدود بالصعود مرتبة واحدة إلى موقعها الحالي، وهي غامبيا المرتبة 125، والهند 126، وجزر سليمان 147، وليسوتو 149، وسنغافورة 160، وكوبا 163، وسانت لوسيا 167، ومالطا 168، وساموا الأمريكية 187، وجبل طارق في المرتبة 196 عالمياً.

كما أشار «فيفا» إلى أن أكبر عدد من المباريات الدولية لعبتها إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، وتيمور الشرقية خلال الفترة ما بين تصنيفي نوفمبر وديسمبر، إذ لعب كل منها 3 مباريات، وإلى أن أكبر انخفاض بالنقاط كان لميانمار بـ4.80 نقاط، وأكبر تراجع في الترتيب كان لإندونيسيا وميانمار بتراجع درجتين لكل منهما.

وأوضح «فيفا» أن أنغولا بعد خوضها عدداً أكبر من المباريات من أي فريق آخر في التصنيف في عام 2024، إذ خاضت أكثر من 21 مباراة، حققت أكبر صعود على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، وتقدمت 32 مركزاً لتصل للترتيب 85 على العالم، وتلاحقها الأردن التي تقدمت 23 مركزاً لتصل للترتيب 64، وفيجي التي تقدمت 20 مركزاً لتصل للترتيب 148 عالمياً.