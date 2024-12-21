8 ملاعب لتدريبات المنتخبات المشاركة

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الخليج عن توزيع الملاعب التي سوف تستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.

وستكون تدريبات منتخب الكويت على استاد ثامر بنادي السالمية، ومنتخب قطر على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ومنتخب الإمارات على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، ومنتخب عُمان على ملعب مبارك العصيمي بنادي خيطان.

أما تدريبات منتخب السعودية فستكون على استاد صباح السالم بالنادي العربي في منطقة المنصورية، ومنتخب العراق على استاد نادي الكويت، ومنتخب البحرين على استاد محمد الحمد بنادي القادسية، ومنتخب اليمن على ملعب نادي الشباب بالأحمدي.

وخصصت اللجنة المنظمة ملعب نادي الساحل لتدريبات حكام البطولة، بإشراف اتحاد كأس الخليج العربي ولجنة الحكام.

وفي ظل دورهم الكبير والتأثير البالغ على تنظيم البطولة أعلن عبدالله سالم العدواني، رئيس لجنة المتطوعين في تنظيم خليجي 26، عن وصول عدد المتطوعين إلى 5000 متطوع ومتطوعة من الذكور والإناث مواطنين ومقيمين.

وذكر أنهم أغلقوا باب التسجيل يوم 5 ديسمبر الجاري، وذلك عبر رابط خاص سمح للراغبين في المشاركة في تنظيم البطولة الفترة الماضية، وجرى مقابلات مع كل متطوع ومتطوعة من الأعمار ما بين 16 سنة لغاية 60 سنة.