خليجي 26 .. أكثر من 2000 إعلامي لتغطية البطولة

شهدت بطولة خليجي زين 26 الكويت إقبالاً إعلامياً حاشداً بلغ أكثر من 2000 إعلامي من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة للسوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية المختلفة، وقال سطام السهلي، نائب رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، إن أكثر من 2000 إعلامي صدرت بطاقات رسمية لهم لتغطية فعاليات البطولة، ويتوقع أن يزيد العدد خلال الساعات المقبلة بعد وصول عدد من الرحلات القادمة إلى الكويت.

وأكد السهلي أن 7 قنوات خارجية ستنقل البطولة كاملة، وتم إنشاء مركز إعلامي رئيس في فندق كراون بلازا، وهناك مركز إعلامي مساند في استاد جابر الدولي وآخر في استاد جابر مبارك، وقامت اللجنة الإعلامية بإنشاء موقع خاص لتوفير صور فعاليات البطولة بحيث تكون متاحة لجميع وسائل الإعلام داخل وخارج الكويت مجاناً، كما ستصدر نشرة إخبارية على فترتين صباحاً ومساء تتضمن المعلومات والأخبار كافة المتعلقة بالبطولة لمساعدة وسائل الإعلام المختلفة.