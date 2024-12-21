عمر آل علي يقود طاقم التحكيم الإماراتيزهد

تشارك الصافرة الإماراتية في إدارة مباريات «خليجي 26» بطاقم تحكيم يضم عمر محمد آل علي حكم ساحة، ومحمد أحمد الحمادي وجاسم عبد الله حكمين مساعدين، ومحمد عبيد كاظم حكماً للفيديو.

بينما تشهد البطولة تعاوناً مميزاً على صعيد مشاركة حكام من خارج دول الخليج العربي، حيث يشارك طاقما حكام من أفريقيا وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأفريقي واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وطاقما حكام من كل من تركيا ورومانيا، إذ يشارك طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال، ويضم جوراري مقراني وزهروني عبيس أكرم حكمين مساعدين، وطاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الدولي دحان بيدا، ويضم يوسف محمد محمود وحماد إبراهيم سالم حكمين مساعدين.

كما يشارك طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم الدولي خليل ميلر، ويضم كريم إرسوي وإبراهيم كاغلار أوياركان حكمين مساعدين، وطاقم تحكيم روماني بقيادة الحكم الدولي كوفاكس استيفان، ويضم ماريكا ميهاي ماريوس وتونيوغي فيرينتش حكمين مساعدين، إلى جانب مشاركة من حكام الفيديو التونسي هيثم جويرات، والمصري محمود عاشور، والياباني إيدا جومبي، والصيني فو مينغ.وانطلقت فعاليات دورة صقل قضاة الملاعب بإشراف لجنة قضاة الملاعب باتحاد كأس الخليج.

وافتتح الدورة جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهاني بلان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وبحضور أعضاء اللجنة إبراهيم مبارك الحوسني وعبد الرحمن علي العمري وعلي حسن السماهيجي.

يشارك في الدورة 42 حكماً من الحكام والحكام المساعدين وحكام الفيديو، وتضم الدورة 3 محاضرين دوليين هم الأردني إسماعيل الحافي، والماليزي محمد صبح الدين ماليزيا، والسعودي علي الطريفي.

وحض الرميحي قضاة الملاعب على بذل أقصى جهد وتقديم الأداء الأفضل الذي يليق ببطولات الخليج، ويليق بهم كحكام النخبة، والوضع في الاعتبار خصوصية البطولة.

بدوره، تحدث هاني بلان موضحاً أهمية البطولة ووضعها كواحدة من البطولات العريقة التي ينتظرها الجميع، وحث بلان الحكام على تقديم مستويات عالية وأن يكونوا في أتم الجاهزية للحدث الكبير.

وأضاف بلان في حديثه للحكام عن أهمية تقديم الأداء الأفضل الذي يليق بهم وبالبطولة، لاسيما وهم مرشحون لإدارة مباريات كأس العالم 2026، مؤكداً على أهمية التعاون التام بين طواقم التحكيم في المباريات.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وعملية، حيث تشتمل المحاضرات النظرية على شرح مواد قانون اللعبة، والعديد من المفاهيم المهمة ذات الصلة والمواقف والحالات الخاصة بالتسلل والتمركز الصحيح والتحركات داخل أرضية الملعب، ولمسة اليد وإدارة اللاعبين والأخطاء التكتيكية، إضافة إلى التطبيقات العملية.

كما اشتمل اليوم الأول من فعاليات الدورة على اختبارات اللياقة البدنية، تطبيقات عملية بوجود لاعبين وباستخدام تقنية (فار)، والتي أقيمت بملاعب نادي الساحل.