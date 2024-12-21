نجوم إماراتية تألقت في سماء كأس الخليج

على الرغم أن منتخبنا الوطني لم يفز سوى بلقبي كأس الخليج مرتين في بطولتي «خليجي 18» بأبوظبي 2007، و«خليجي 21» بالبحرين 2013، إلا أن نجوم الكرة الإماراتية كانوا حاضرين وبقوة في المنافسة على الأضواء.

والفوز بالجوائز الفردية للاعبين في أغلب النسخ الـ 25 الماضية، والمتوقع استمرار تألق الجيل الحالي من عناصر «الأبيض» في نسخة «خليجي 26»، التي تنطلق في الكويت اليوم،، وتستمر حتى 3 يناير 2025.

وبدأ صعود نجوم الكرة الإماراتية إلى منصات الجوائز الفردية لأفضل اللاعبين انطلاقاً من «خليجي 6»، عندما حصل لاعبنا سعيد صلبوخ على لقب أحسن حارس مرمى، وتشارك لاعبنا سالم خليفة مع كل من البحريني إبراهيم زويد والسعودي ماجد عبد الله والكويتي يوسف سويد، في الحصول على جائزة الهداف، بتسجيل كل منهم 3 أهداف، بينما حجبت جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتوالى بعدها حصاد نجوم الكرة الإماراتية للجوائز الفردية، لتشهد «خليجي 8»، تتويج لاعبنا فهد خميس بجائزة الهداف برصيد 6 أهداف، وفي «خليج 9»، تشارك نجم الوصل السابق زهير بخيت، جائزة الهداف مع العراقي أحمد راضي.

وتألق لاعبنا ناصر خميس في «خليجي 10»، وتوج بجائزة أفضل لاعب، بينما حصل الكويتي محمد إبراهيم على جائزة الهداف برصيد 5 أهداف، وتشارك مواطنه سمير سعيد، والبحريني حمود سلطان، جائزة أفضل حارس، واحتفظ حمود سلطان بلقبه في «خليجي 11»، التي شهدت جمع القطري مبارك مصطفى، بين لقبي أفضل لاعب والهداف بتسجيله 3 أهداف فقط، وفي «خليجي 12»، فاز لاعبينا محمد علي غلوم بجائزة أفضل لاعب، ومحسن مصبح بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجمع أسطورة الوحدة السابق، إسماعيل مطر، بين لقبي أفضل لاعب والهداف بتسجيله 5 أهداف في «خليجي 18»، ونال لاعبنا عمر عبد الرحمن «عموري»، جائزة أفضل لاعب في «خليجي 21»، لدوره الفعال في تتويج «الأبيض» بلقب تلك البطولة، وتشارك لاعبنا أحمد خليل والعراقي يونس محمود والكويتي عبد الهادي خميس، جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف لكل منهم.

وتمكن علي مبخوت لاعب الجزيرة سابقاً والنصر حالياً، من التتويج بجائزة هداف «خليجي 22»، بعد تسجيله 5 أهداف، وعاد مبخوت للتألق في «خليجي 24»، وكرر الفوز بجائزة أفضل هداف، بعد تسجيله 5 أهداف أيضاً.

أما بالنسبة لبقية نسخ كأس الخليج، فلم ينجح «الأبيض» أو نجومه في الوصول إلى منصات تتويج أبطاله، بداية من النسخة الأولى التي غاب منتخبنا عن المشاركة فيها، وشهدت تتويج نجم القطري خالد بلان بجائزة أفضل لاعب، والسعودي أحمد عيد بجائزة أفضل حارس مرمى.

وتشارك الكويتيان جواد خلف ومحمد المسعود، جائزة الهداف، بعد تسجيل كل منهما 3 أهداف، وفي «خليجي 2»، احتفظ أحمد عيد بلقب أفضل حارس، وفاز الكويتي فاروق إبراهيم بجائزة أفضل لاعب، والسعودي سعيد مذكور الغراب بجائزة الهداف برصيد 5 أهداف، وفي «خليجي 3»، فاز القطري محمد غانم بجائزة أفضل لاعب، والكويتيان أحمد الطرابلسي بجائزة أفضل حارس.

وجاسم يعقوب بجائزة الهداف بتسجيله 6 أهداف. واحتفظ جاسم يعقوب، بجائزة الهداف برصيد 9 أهداف في «خليجي 4»، بينما فاز السعودي خالد التركي بلقب أفضل لاعب، والبحريني حمود سلطان بلقب أفضل حارس، رغم اهتزاز شباكه 15 مرة في البطولة، وفي «خليجي 5»، احتكر العراقيون جوائز البطولة، لينال حسين سعيد لقب الهداف برصيد 10 أهداف.

وهو أعلى رقم يسجله لاعب في بطولة واحدة في تاريخ كأس الخليج، ويفوز هادي أحمد ورعد حمودي، بالترتيب بلقبي أفضل لاعب وحارس مرمى، وفي «خليجي 7»، كرر حسين سعيد الفوز بجائزة الهداف بتسجيل 7 أهداف، وتشارك جائزة أفضل لاعب مع العماني غلام خميس، بينما فاز العراقي فلاح نصيف بجائزة أفضل حارس.

وفي «خليجي 13»، فاز القطري محمد سالم العنزي بجائزة الهداف برصيد 4 أهداف، ونال جاسم الهويدي جائزة الهداف برصيد 9 أهداف، وبدر حجي لقب أفضل لاعب في «خليجي 14»، وذهبت جائزة أفضل حارس إلى السعودي محمد الدعيع، الذي احتفظ بها في «خليجي 15»، في حين نال العماني هاني الضابط جائزة الهداف، بتسجيل 5 أهداف.

وفي «خليجي 16»، فاز البحرينيان محمد أحمد سالمين بلقب أفضل لاعب، وطلال يوسف بلقب الهداف برصيد 5 أهداف، والعماني علي الحبسي بجائزة أفضل حارس، وحافظ علي الحبسي على جائزة أفضل حارس.

ونال طلال يوسف جائزة أفضل لاعب في «خليجي 17»، وذهبت جائزة الهداف للعماني عماد الحوسني بتسجيله 4 أهداف، وفي «خليجي 19»، فاز السعودي ماجد المرشدي بلقب أفضل لاعب، وواصل علي الحبسي احتكاره للقب أفضل حارس، بعدما حافظ على نظافة شباكه، وقاد فيها منتخب بلاده للفوز باللقب على أرضه عام 2007.

وفي «خليجي 20»، فاز الكويتيان نواف الخالدي بلقب أفضل حارس مرمى، وفهد العنزي بلقب أفضل لاعب، وتشارك زميلهما بدر المطوع لقب الهداف مع العراقي علاء عبد الزهرة، بتسجيل كل منهما 3 أهداف، وفي «خليجي 23»، فاز العماني أحمد مبارك كانو بلقب أفضل لاعب، وتشارك كل من العراقيين علي حصني وعلي فايز.

والعماني سعيد الرزيقي والقطري الشاب المعز علي، والبحريني جمال راشد، لقب هداف البطولة، برصيد هدفين لكل منهما، وفاز الكويتي خالد عيسى بلقب أفضل حارس، وفي النسخة الماضية «خليجي 25»، تشارك الثنائي العراقي إبراهيم بايش وأيمن حسين جائزة الهداف، برصيد 3 أهداف لكل منهما، ونال زميلهما إبراهيم بايش جائزة أفضل لاعب، بينما حصل العماني إبراهيم المخيني على جائزة أفضل حارس.