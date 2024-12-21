الكويت وعمان.. ضربة بداية «خليجي 26»

يتطلّع الأزرق الكويتي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بـ10 مرات، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه (العراق 4)، إلى تسجيل انطلاقة ناجحة مدعوماً بجماهير كبيرة يُنتظر أن تملأ جنبات الملعب، وتحقيق أول فوز دولي منذ مارس الماضي، عندما تغلب على أفغانستان في الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وتتطلع الجماهير الكويتية إلى كسر حاجز الفوز على عمان في كأس الخليج، والذي غاب عنه منذ نسخة المنامة في 1998، وبعدها تواجها 6 مرات، ففازت عمان 4 مرات وتعادلا في مناسبتين، ويسعى المدرب الإسباني بيتزي إلى الاعتماد على ما قدمه المنتخب في آخر مباراتين خاضهما في تصفيات كأس العالم 2026 أمام كوريا الجنوبية والأردن بصرف النظر عن خسارته في الأولى 1-3 وتعادله في الثانية 1-1.

الأوراق مكشوفة بالنسبة للمنتخبين اللذين تواجها بالعاصمة العمانية مسقط في 10 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المونديال، حيث حقق أصحاب الأرض فوزاً عريضاً برباعية نظيفة.

ومثل الحضور الجماهيري عامل دعم معنوي كبيراً للأزرق، إلا أنه في المقابل يحتاج إلى تعامل خاص سواء من الجهازين الإداري والفني أو اللاعبين، خاصة للاعبين الصغار نظراً لقلة خبرهم والدلائل كثيرة لعل أبرزها ما حدث في نسختي 2003 و2017 اللتين أقيمتا في الكويت عندما تأثر الفريق بالضغط الجماهيري وودّع المنافسة مبكراً.

أهداف

ويدخل الأحمر العماني المنافسات بآمال وتطلعات وذكريات خليجي 23 التي أقيمت في الكويت وحقق اللقب على حساب الأزرق بركلات الترجيح، بهدف استعادة اللقب الذي حققه للمرة الثانية قبل أن يخسره في الدوحة 2019 ويفشل في استعادته في النسخة الماضية بالبصرة 2023 عندما خسر أمام المضيف بطريقة دراماتيكية.

أكد المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب الكويتي، اكتمال جهوزية الأزرق الكويتي لمواجهة نظيره منتخب عمان، وذلك بعد مرحلة جيدة من الإعداد والذي تضمن معسكراً في قطر خاض خلاله المنتخب 3 مباريات ودية أمام اليمن ولبنان وخرج منها بمكاسب ممتازة.

واستبعد المدرب الأرجنتيني أن تتسبب استضافة الكويت للنسخة الحالية من البطولة ضغوطاً على لاعبي الأزرق الكويتي، لافتاً إلى أن حماس الجمهور وتشجيعه للفريق في جميع المباريات سيسهم في تعزيز دوافع اللاعبين، وقال: علينا أن نبرهن لهذا الجمهور أننا قادرون على المنافسة وبمقدورنا أن نحقق النتائج المنتظرة.

تأكيد

وأكد المدرب رشيد جابر، المدير الفني للمنتخب العماني الأول لكرة القدم، أن تحضيراتهم لمواجهة الافتتاح في خليجي 26 الكويت أمام صاحب الأرض والجمهور مضت على خير نسق خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن البطولة هي حدث مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ينتظرها الجميع بحماس وشغف، وأوضح أن هدفهم هو المنافسة على اللقب وليس مجرد المشاركة مع إدراكهم أن جميع المنتخبات استعدت على نحو متميز للمسابقة وحضرت للبطولة بكامل عدتها وعتادها.

واستبعد جابر أن تشكل مباراة الافتتاح أمام الكويت صاحب الأرض والجمهور ضغوطاً على منتخب عمان، موضحاً أن الضغوط في كرة القدم أمر طبيعي وعلينا أن نتعامل معها كواقع لا مفر منه، فنحن جئنا من أجل المنافسة بقوة وليس لمجرد المشاركة، وهدفنا دائماً أن نظهر بصورة مثالية في جميع المباريات، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود والتركيز، وأن نستفيد من العوامل الإيجابية التي حصلنا عليها استناداً إلى تجاربنا الماضية مع المنتخب الكويتي وتحويلها لصالحنا في لقاء اليوم.

وأضاف: لدينا الشغف والحماس والثقة لأن فرصنا في المنافسة مثل فرص المنتخبات الأخرى، مع العلم أن المنتخب العماني يضم في صفوفه نحو 10 لاعبين يلعبون في هذه البطولة لأول مرة، ولكن بالمقابل لدينا عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، ونأمل أن يوفقوا جميعاً في تحقيق النتائج المأمولة.