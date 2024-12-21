«الأبيض» يدشن مشواره في خليجي بمواجهة «العنابي» الليلة

يدشن منتخبنا الوطني الإماراتي مشواره في منافسات بطولة خليجي زين 26 في الكويت، اليوم، بمواجهة شقيقه المنتخب القطري، في الساعة الحادية عشرة ليلاً، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد جابر المبارك.

وأكمل الأبيض الإماراتي مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة، أجراها مساء أمس على ملعب المباراة، ووقف خلالها المدرب باولو بينتو على جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً، للمواجهة المرتقبة الليلة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

وتقام النسخة 26 من البطولة الخليجية، بمشاركة 8 منتخبات، وتفتتح بمواجهة تجمع المنتخب الكويتي مستضيف البطولة مبارياته، ونظيره المنتخب العماني، في المباراة الأولى، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الكويت، على استاد جابر الأحمد الدولي.

وأكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات ، أن الإعداد في الفترة الماضية كان صعباً، بسبب تقارب المباريات، وضغط الرزنامة، لا سيما أن لاعبي شباب الأهلي والوصل خاضوا آخر مباراة قبل توقف منافسة الدوري، يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى المشاركة القارية والخليجية للأندية، ما تسبب في إرهاق اللاعبين. وأوضح أن «الأبيض» أجرى تدريبه الرئيس في دبي، قبل السفر إلى الكويت، واقتصر التدريب الأخير في الكويت، على وضع اللمسات الأخيرة للمباراة أمام قطر.

وأضاف: رغم هذه الظروف، التفاؤل يظل حاضراً بقوة في معسكر المنتخب. وبسؤاله حول ترشيحات الجماهير الكويتية لمنتخبي الإمارات والعراق لبلوغ النهائي، وتتويج الإمارات باللقب، قال بينتو: مع كامل تقديري لذلك، وربما يشكل ذلك ضغوطاً علينا، ويجب أن نبذل جميع جهودنا في المباريات.

وعبّر الإسباني لويس غارسيا المدير الفني للمنتخب القطري، عن سعادته بالعمل مع المنتخب، بعد فترة قصيرة من توليه المهمة الفنية. وأكد ، أن العنابي تخطى مرحلة النتائج السلبية.

ويرى خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الوطني، أن الفوز في المباراة الأولى، يشكل انطلاقة قوية ، ويمنح اللاعبين حافزاً وثقة أكبر. وأكد أن الأجواء في معسكر المنتخب حماسية، بسبب النتائج الإيجابية السابقة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لافتاً إلى أن المنتخب يمر بفترة جيدة. وعن الترشيحات التي رجحت كفة الأبيض الإماراتي للفوز باللقب، أوضح أن جميع المنتخبات المشاركة منافسة ومرشحة للفوز بالبطولة.