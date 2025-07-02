يتوزعون على 32 جنسية.. 158 مدرباً لـ19 نادياً في دوري المحترفين آخر 10 مواسم

مع اكتمال عقد المدربين لأندية دوري أدنوك للمحترفين استعداداً للموسم الكروي المقبل، ارتفع عدد المدربين إلى 158 مدرباً في المواسم العشرة الأخيرة من موسم 2016 ـ 2017 حتى الموسم الجديد، المقررة انطلاقته أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الأندية، التي لعبت بدوري المحترفين في المواسم العشرة المعنية بالإحصائية، 19 نادياً هي شباب الأهلي، العين، الوصل، الشارقة، النصر، الوحدة، عجمان، بني ياس، كلباء، الجزيرة، خورفكان، العروبة، البطائح، الإمارات، الفجيرة، حتا، دبا الفجيرة، الظفرة، ودبا الحصن.

ويتوزع المدربون الذين عملوا في دوري المحترفين خلال المواسم الـ10 الأخيرة بين 32 جنسية، تتقدمها صربيا بـ15 اسماً، والأمر الرائع أن هناك 13 مدرباً مواطناً سجلوا أسماءهم ضمن القائمة يتقدمهم عبدالعزيز العنبري (الشارقة، خورفكان)، مهدي علي (شباب الأهلي)، إضافة إلى سالم ربيع (الوصل، النصر)، حسن العبدولي (الوصل، دبا الفجيرة، دبا الحصن)، وعبدالمجيد النمر (خورفكان)، سالم العرفي ( بني ياس) عبدالله مسفر (بني ياس)، علي النعيمي (الجزيرة)، الحاي جمعة (الوحدة)، محمد جالبوت (شباب الأهلي، الإمارات)، بدر طبيب الشحي (الإمارات)، معتز عبدالله (البطائح)، محمد عبيد الخديم (دبا الفجيرة)، وتضم القائمة 11 مدرباً برتغالياً، 8 هولنديين، 7 برازيليين، 6 رومانيين، 6 إسبانيين، 6 أرجنتينيين، 5 كرواتيين، 4 إيطاليين، 2 (فرنسا) 2 (مونتينيغرو)، 2 (اليونان)، 2 (ألمانيا)، 2 (سلوفينيا)، 1 (بلغاريا)، 1 (مقدونيا)، 1 (اكوادور)، 1 (الأوراغواي)، 1 (إيران)، 1 (المكسيك)، 1 (جنوب إفريقيا)، 1 (النرويج)، 1 (أوكرانيا)، 1 (تشيلي)، 1 (تشيكيا)، 1 (مصر)، 2 (سوريا)، 3 (العراق)، 4 (المغرب)، 3 (تونس)، 1 (الجزائر).

ومن بين هذه القائمة يوجد العديد من المدربين الذين استمروا لفترات طويلة سواء مع الأندية نفسها أو انتقلوا للعمل في أندية أخرى، مثل المصري أيمن الرمادي الذي قاد عجمان لـ5 مواسم متتالية وعمل لفترة قصيرة مع نادي الإمارات، والصربي غوران توفيدزيتش الذي يواصل للموسم السادس على التوالي بعد أن بدأ مسيرته في دورينا مع الفجيرة في موسم 2020 – 2021 ثم انتقل إلى عجمان وهو مستمر معه حتى الآن، كما خاض تجربتين قصيرتين مع النصر والوحدة في موسم واحد (2023 – 2024 )، وفوك رازوفيتش مدرب كلباء حالياً والظفرة والوحدة سابقاً، وعبدالعزيز العنبري الذي قاد الشارقة لما يقرب من 5 مواسم قبل أن يخلفه الروماني أولاريو كوزمين ويستمر بدوره لـ4 مواسم قبل أن ينتقل لتدريب المنتخب الوطني، والهولندي مارسيل كايزر الذي درب الجزيرة في 4 مواسم متتالية، والصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الشارقة حالياً بعد أن درب الوصل في الموسمين الماضيين وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب.

وسجلت بعض الأندية أرقاماً مفزعة على صعيد تغيير المدربين وفي مقدمتها الوحدة الذي تعاقد مع 20 مدرباً في 10 مواسم، وافتقد العنابي عامل الاستقرار الفني منذ رحيل المدرب المكسيكي خافير أغيري الذي دربه لموسمين متتاليين من 2015 إلى 2017 وبمغادرته دخل الفريق في دوامة التغييرات المتكررة للأجهزة الفنية، ولا يكاد ينتهي موسم إلا ويشهد تغييراً واحداً على الأقل وأحياناً 3 تغييرات، ففي موسم 2020 - 2021، قاد العنابي 4 مدربين هم الهولندي مارك فوت ثم الصربي فوك رازوفيتش، ثم الفرنسي غريغوري دوفرنيس بشكل مؤقت قبل أن يعوضه الهولندي تين كات.

كما يوجد النصر، ضمن الأندية الأكثر تغييراً للمدربين في المواسم العشرة الأخيرة، التي سجلت 14 مدرباً، وباستثناء الموسم الماضي الذي أنهاه النصر بمدرب واحد وهو الهولندي ألفريد شرودر شهدت باقي المواسم ما لا يقل عن مدربين اثنين في كل موسم وأحياناً ثلاثة مدربين مثلما حدث في موسم 2018 – 2019 الذي بدأه الصربي ايفان يوفانوفيتش ثم خلفه البرازيلي كايو زاناردي مؤقتاً ثم الإسباني بينات سان خوسيه قبل أن تتم إقالته وتعويضه بزاناردي.

ظاهرة غياب الاستقرار الفني، ضربت أيضاً العين في المواسم العشرة الأخيرة، حيث قاد الزعيم 11 مدرباً، هم الكرواتي زالتكو داليتش ومواطنه زوران ماميتش والإسباني خوان كارلوس غاريدو والكرواتي ايفان ليكو الذي خلفه العراقي غازي فهد ثم البرتغالي بيدرو ايمانويل ثم الأوكراني سيرجي ريبروف الذي استمر لموسمين قبل أن يرحل ويأتي الهولندي ألفريد شرودر الذي قاد الفريق لفترة قصيرة قبل إقالته وتعويضه بالأرجنتيني هرنان كريسبو الذي أقيل من منصبه نوفمبر الماضي وخلفه البرتغالي ليوناردو جارديم لمدة 3 أشهر فقط قبل أن يأتي الصربي فلاديمير إيفيتش المدرب الحالي للفريق.

شباب الأهلي بدوره يعاني من عدم الاستقرار الفني في المواسم العشرة الأخيرة التي سجلت تعاقده مع 8 مدربين هم أولاريو كوزمين، مهدي علي (مرتان)، خوسيه سييرا، رودولوفو أروابارينا، جيرارد ساراغوسا، ليوناردو جارديم، ماركو نيكوليتش و باولو سوزار.

الأكثر تغييراً

والظفرة الغائب عن دوري المحترفين في الموسمين الأخيرين، يعد من أكثر الأندية تغييراً للمدربين، حيث قاده 11 مدرباً في 8 مواسم، هم السوري محمد قويض والمقدوني جوجيكا في موسم 2017 ـ 2018 ثم الصربي فوك رازوفيتش لموسمين متتاليين قبل أن يخلفه مواطنه ألكسندر فيسيلينوفيتش في بداية موسم 2020 ـ 2021 إلى أن تم الاستغناء عن خدماته وتعويضه بالمدرب محمد قويض وفي موسم 2021 – 2022 درب الظفرة البرازيلي روجيرو ميكالي والمغربي بدر الإدريسي، وفي الموسم التالي (2022 - 2023) قاده 3 مدربين هم الصربي نيبوشا فسوفينتش ومواطنه ألكسندر فيلسوفينتش وبدر الدين الإدريسي وسيبدأ الظفرة موسمه الجديد مع المدرب زيلكو بيتروفيتش.

ويعد الشارقة وعجمان أكثر الأندية استقراراً خلال الـ10 مواسم الأخيرة، حيث ضمت قائمة الشارقة 5 أسماء هم اليوناني جورجيوس دونيس، البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي خلفه عبدالعزيز العنبري في موسم 2017 – 2018 واستمر في قيادة الفريق حتى بداية موسم 2021 – 2022 قبل أن يعوضه اولاريو كوزمين حتى نهاية الموسم الماضي، وأخيراً المدرب الجديد ميلوش، أما عجمان فقد استمر مع المصري أيمن الرمادي لمدة 5 مواسم ثم خلفه الصربي غوران توفيدزيتش الذي غادر الفريق في موسم واحد فقط (2023 – 2024) وخلال هذا الموسم تعاقد عجمان مع مدربين اثنين هما البرازيلي كايو زاناردي والروماني دانييل أيسايلا، قبل أن يعود غوران لقيادة الفريق بداية الموسم الماضي وهو مستمر معه في الموسم الجديد.