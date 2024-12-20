«الأبيض» ينهي تحضيراته استعداداً للقاء قطر في بداية مشوار «خليجي 26»

يختتم منتخبنا الوطني الأول تحضيراته مساء اليوم، للمنافسة في بطولة كأس الخليج «خليجي 26»، بأداء المران الأخير قبل لقاء منتخب قطر غداً، على ملعب استاد جابر المبارك ضمن المجموعة الأولى للبطولة المقررة حتى 3 يناير 2025، وذلك بعدما وصلت بعثة منتخبنا أمس، إلى الكويت لوضع اللمسات النهائية قبل المشاركة.

وتسود معنويات عالية صفوف منتخبنا الوطني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، قبل البطولة الخليجية، بعد التطور الكبير والفوزين الأخيرين لمنتخبنا على منتخبي قيرغيزستان وقطر في تصفيات المجموعة الأولى للمرحلة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وانعكست تلك المعنويات إيجابياً على معسكر «الأبيض» الداخلي المغلق في دبي منذ الاثنين الماضي، وبعد نهاية 6 مباريات من الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، واكتملت صفوف منتخبنا بانضمام لاعبي شباب الأهلي والوصل بعد مباراتهما الثلاثاء الماضي، في ختام الجولة نفسها.

وتشهد مشاركة منتخبنا، ظهوراً أول للاعب وسط العين سولومون سوسو، ومدافع الوحدة لوكاس بيمنتا، مع «الأبيض»، والذي تضم قائمته في البطولة الخليجية في حراسة المرمى، خالد العيسى (العين)، حمد المقبالي (شباب الأهلي)، علي خصيف (الجزيرة).

وفي الدفاع محمد العطاس وخليفة الحمادي وزايد سلطان وعبد الله إدريس (الجزيرة)، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، كوامي كويدو (العين)، خميس المنصوري (بني ياس)، خالد الضنحاني (الشارقة)، فارس خليل (الوصل)، وفي الوسط ماجد راشد وماركوس ميلوني (الشارقة)، يحيى نادر وسولومون سوسو (العين)، ماكانزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، عبد الله حمد (الوحدة)، طحنون الزعابي وفابيو دي ليما (الوصل)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني وحارب عبد الله (شباب الأهلي)، فهد بدر (بني ياس)، وفي الهجوم برونو أوليفيرا (الجزيرة)، وكايو كانيدو (الوصل).

طموح «الأبيض»

يطمح منتخبنا إلى التأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب متصدر المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا الوطني، ومنتخبات قطر والكويت وسلطنة عمان، مع وصيف المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين، اليمن، السعودية، والعراق حامل اللقب، على أن يلتقي متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى، ثم يتأهل منتخبان فقط إلى النهائي المقرر يوم 3 يناير 2025.

، ومن المقرر أن يلتقي «الأبيض» مع منتخب الكويت يوم 24 ديسمبر الجاري، في الجولة الثانية على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ويختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب عمان يوم 27 من الشهر نفسه، على ملعب جابر المبارك.

ويظهر «الأبيض» للمرة 25 في البطولات الخليجية، بعدما غاب عن المشاركة في النسخة الأولى فقط، والتي أقيمت في البحرين عام 1970، بمشاركة منتخبات البحرين والسعودية وقطر والكويت، وخاض منتخبنا طوال تاريخه الخليجي، 114 مباراة، وحقق الفوز في 41 لقاء، وتعادل في 29، وخسر 41 مباراة، وسجل لاعبوه 119 هدفاً، وتلقت شباكه 139 هدفاً.

ويتطلع إلى تحقيق اللقب الخليجي الثالث في «خليجي 26»، بعد لقبيه السابقين في «خليجي 18» عام 2007 في أبوظبي، وفي «خليجي 21» عام 2013 في البحرين، بينما كانت أفضل نتائج منتخبنا بخلاف اللقبين، الحلول في المركز الثاني، أربع مرات في نسخ 1986 و1988 و1994 و2017، والمركز الثالث، خمس مرات في نسخ 1972 و1974 و1982 و1998 و2014.