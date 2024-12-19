جماهير العين.. حضور متميّز في دوري أبطال آسيا

حلت جماهير العين، في المركز الرابع في قائمة الأكثر حضوراً لدعم أنديتها في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري الحالية، حسب إحصائية نشرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأظهرت أن متوسط حضور جماهير العين لمبارياته في مدرجات ملعبه باستاد هزاع بن زايد، وصل إلى 20059 في المباراة الواحدة.

ويسبق العين نادي جوهور دار التعظيم، الممثل الوحيد لماليزيا في النسخة الحالية، بأعلى متوسط حضور جماهيري، وبلغ 32436 مشجعاً خلال المباريات الثلاث التي أُقيمت في استاد السلطان إبراهيم، وهو ما يمثل زيادة واضحة بنسبة 80 % عن معدل الحضور الذي بلغ 18056 في نسخة 2023-2024، ويليه نادي شنغهاي شينهوا الصيني في المركز الثاني، بمعدل حضور بلغ 24381 متفرجاً، فيما حل الغرافة القطري ثالثاً، بمعدل 20586 متفرجاً، وبوريرام يونايتد التايلاندي في المركز الخامس، بمعدل 19634 متفرجاً.

كما أشارت الإحصائية إلى أن العين كان طرفاً في مباراتين ضمن أكثر 10 مباريات حققت أعلى عدد حضور جماهيري في البطولة حتى الآن، حيث حلت مباراته مع الهلال السعودي في استاد هزاع بن زايد في المركز السابع، بحضور 24126 متفرجاً، ومباراته مع النصر السعودي في استاد جامعة الملك سعود في الرياض بالمركز العاشر بحضور 23334 متفرجاً.

كما أعلن الآسيوي أن البطولة شهدت متوسط حضور بلغ 11966 مشجعاً لكل مباراة، وتجاوزت بذلك الأرقام الرسمية للنسختين السابقتين 2022 و2023 من دوري أبطال آسيا.