6 أندية في «دولية ليوا» لكرة القدم

أعلن نادي الظفرة استضافة بطولة «ليوا الدولية» لكرة القدم خلال الفترة من 21 إلى 28 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، وبمشاركة 6 أندية هي: العين والجزيرة وبني ياس والوحدة والظفرة والخلود السعودي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في قاعة الاجتماعات بإستاد حمدان بن زايد بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بحضور حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد خميس المنصوري، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وخميس عيسى المزروعي، المدير التنفيذي للنادي. وتوجه حمدان سيف المنصوري، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته لمهرجان «ليوا الدولي».