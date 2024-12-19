«الأبيض» إلى الكويت بطموح تحقيق لقب «خليجي 26»

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، حرص مجلس الإدارة على توفير كل أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب الوطني الأول، جاء ذلك خلال لقاء معاليه لاعبي «الأبيض»، وأعضاء الجهاز الفني والإداري، خلال متابعته الحصة التدريبية للمنتخب، التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي.

وثمّن معالي رئيس الاتحاد، جهود الجميع، داعياً اللاعبين إلى الاستفادة من دروس النتائج التي حققها المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن النخبة التي تمثل «الأبيض» في «خليجي 26» بالكويت الشقيقة، قادرة على تقديم أداء يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وتحقيق الأهداف.

وخاطب معالي الشيخ حمدان بن مبارك اللاعبين، قائلاً: لدينا ثقة كبيرة بمواهبكم وتجاربكم وقدراتكم وحرصكم على تحقيق نتائج إيجابية، تسعد جمهوركم ومحبي الكرة الإماراتية، أنتم تعرفون أهمية بطولة كأس الخليج العربي للمجتمعات الخليجية، وهي أيضاً مليئة بالتحديات، لكننا على ثقة من أنكم اكتسبتم الخبرات اللازمة لخوض تحديات هذه البطولة المهمة بثقة وعزيمة، خبراتكم تزداد يوماً بعد يوم، ونحن نلاحظ هذا التطور، وسعداء به.

وأشار معاليه إلى أهمية الانسجام واللعب بروح الفريق الواحد، متمنياً التوفيق للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة. من جانب آخر، عاهد اللاعبون معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على تقديم أفضل أداء في «خليجي 26»، وتحقيق النتائج الطيبة، وتقدموا بالشكر لمعاليه على توجيهاته ومتابعاته وحضوره الوحدات التدريبية والمباريات، وعلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد لـ «الأبيض».

من جهة أخرى، تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الكويت، اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المنافسات الرسمية لبطولة كأس الخليج «خليجي 26»، انطلاقاً من بعد غد السبت، عندما يلتقي «الأبيض» مع شقيقه منتخب قطر ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تشهد في اليوم نفسه مباراة منتخب الكويت ونظيره المنتخب العماني.

واكتملت صفوف منتخبنا الوطني في معسكره الداخلي المغلق في دبي الذي بدأ الاثنين الماضي، قبل ساعات من السفر إلى الكويت، بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي حمد المقبالي، ويحيى الغساني وحارب عبدالله، ومعهم لاعبو الوصل كايو كانيدو، وفابيو دي ليما، وطحنون الزعابي، وفارس خليل، عقب مشاركتهم أول من أمس، في مباراة ختام الجولة العاشرة من الدوري.

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 26 لاعباً، منهم لاعبو شباب الأهلي والوصل، إضافة إلى كل من حارسي المرمى خالد عيسى «العين»، وعلي خصيف «الجزيرة»، وأمامهما في الدفاع محمد العطاس وخليفة الحمادي وزايد سلطان وعبدالله إدريس «الجزيرة»، ولوكاس بيمنتا «الوحدة»، وكوامي كويدو «العين»، وخميس المنصوري «بني ياس»، وخالد الضنحاني «الشارقة»، وفي الوسط ماجد راشد وماركوس ميلوني «الشارقة»، ويحيى نادر وسولومون سوسو «العين»، وماكانزي هانت لاعب «فليتوود الإنجليزي»، وعبدالله حمد «الوحدة»، وعصام فايز «عجمان»، وفهد بدر «بني ياس»، وفي الهجوم برونو أوليفيرا «الجزيرة».

يبدأ منتخبنا مشواره بلقاء قطر ضمن المجموعة الأولى السبت المقبل، على ملعب استاد جابر المبارك، ثم يلتقي الكويت 24 ديسمبر الجاري، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ويختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب عمان 27 من الشهر نفسه، على ملعب جابر المبارك، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، التي يلتقي متصدرها مع وصيف المجموعة الأولى، ثم يتأهل منتخبان فقط إلى النهائي المقرر 3 يناير المقبل، مع العلم أن المجموعة الثانية للبطولة تضم منتخبات البحرين، واليمن، والسعودية، والعراق، حامل اللقب.