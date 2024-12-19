منتخب اليمن يبحث عن الفوز الأول له في البطولة

يسعى المنتخب اليمني لكرة القدم ألا يكون «الضحية» مجدداً، وذلك حين يخوض بطولة «خليجي 26» التي تستضيفها الكويت، وفقاً لمدربه الجزائري نور الدين ولد علي، الذي قال: «عقدة عدم تحقيق الفوز في مباريات كأس الخليج ستتغير إن شاء الله، قلت للاعبي فريقي، يجب ألا نكون المنتخب الضحية في أي منافسة أو أي مباراة، حتى لو كانت ودية وبسيطة، يجب ألا نقبل بذلك».

ولا يزال المنتخب اليمني يبحث عن انتصاره الأول في البطولة بعد أن خاض 33 مباراة، تعادل في 6 منها، وهزم في البقية.

وفي مشاركته الحادية عشرة، يقص اليمن شريط مبارياته في البطولة الأحد أمام العراق حامل اللقب، ضمن المجموعة الثانية التي ضمته أيضاً إلى السعودية، والبحرين.

لم يكن اليمنيون جزءاً من المسابقة في انطلاقتها عام 1970، قبل أن يتخذ قرار المشاركة بدءاً من نسخة 2003 في الكويت. منذ تلك الفترة، يبحث المنتخب اليمني عن تبديد صورة المنتخب الضعيف، وهي الفلسفة التي يحاول المدرب الجزائري نور الدين ولد علي زرعها في نفوس لاعبيه، وسجل المنتخب اليمني أفضل نتائجه في «خليجي 22» في السعودية عام 2014، إذ كان قريباً من التأهل إلى نصف النهائي، لكنه تخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن الإمارات في وصافة المجموعة الأولى.