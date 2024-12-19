دبي تطمئن نجوم الخليج على جاهزيتهم قبل الانطلاقة

استقبل مركز فيفا الطبي في دبي عدداً من نجوم الكرة الخليجية الذين يستعدون للمشاركة مع منتخباتهم في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، التي تقام في الكويت خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

واختار عدد من اللاعبين الخليجيين إجراء الاختبارات الطبية، والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية في مركز فيفا دبي، قبل اللحاق بمنتخبات بلدانهم، وذلك بفضل السمعة العالمية التي يحظى بها، والخدمات الطبية التي يوفرها للاعبين.

ومن أبرز النجوم الذين تواجدوا في المركز، إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان، الذي أكمل مرحلة العلاج الطبيعي في دبي، وانضم إلى قائمة منتخب بلاده في كأس الخليج.

كما اختار نجم المنتخب الكويتي يوسف ناصر مركز فيفا دبي للتجهيز للبطولة الخليجية التي تقام في بلاده، وخضع لبرنامج تأهيل من أجل الظهور بمستوى جيد في البطولة، وحرص مدافع منتخب العراق سعد ناطق على خوض مرحلة التأهيل في المركز، واستقبل المركز أيضاً نخبة من اللاعبين السعوديين، مثل سامي النجعي لاعب النصر، وعبد الله الفهد لاعب الخليج، وسعود بن زيدان لاعب الفيحاء.