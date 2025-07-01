قلعة الجاهلي بطل دوري «ريد ليفر» فوق 40 سنة

توج فريق قلعة الجاهلي بلقب دوري ريد ليفر للمخضرمين فوق 40 سنة للموسم الرياضي 2025 ـ 2026، وذلك ضمن أجواء مميزة من الحماس والروح الرياضية، وبمشاركة مجتمعية واسعة، تعكس أهداف مبادرة عام المجتمع في تعزيز الترابط والتفاعل بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والخلفيات.

وجاء تتويج الفريق بعد مشوار قوي خلال الفترة من 12 أبريل حتى 14 يونيو الماضي، حيث تصدر الترتيب النهائي بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بفضل الأداء الجماعي المميز لكوكبة من نجوم نادي العين السابقين، بقيادة الكباتن جمعة خاطر، شهاب أحمد، مهند العنزي، أحمد عبدالرحمن، هلال عبدالله، رضا عبدالهادي، علي سلطان، سعود الكعبي، محمد جمعة، صالح الكعبي، سالم غبيش، أحمد الساعدي، محمود عبيدات، الرشيد فيصل «حارس مرمى»، وعلي راشد النعيمي «حارس مرمى»، بإشراف المدرب ياسر المرقب، والإداري محمد البلوشي. واستحوذ الفريق على أغلب الجوائز الفردية، حيث حصل الكابتن الرشيد فيصل على جائزة أفضل حارس، والكابتن مهند العنزي على جائزة أفضل لاعب، والكابتن جمعة خاطر على جائزة أفضل قائد، فيما نال المدرب ياسر المرقب جائزة أفضل مدرب، والإداري محمد البلوشي جائزة أفضل إداري.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، مشاركة فرق تمثل مختلف الجاليات، من بينها فرق من الجاليتين المصرية والسودانية، في مشهد رياضي مجتمعي يعكس روح التآخي والتلاحم، ويسهم في ترسيخ مفاهيم التعايش والانتماء، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع، وتعزيزاً لثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لا يرتبط بعمر، بل بالإرادة والشغف.