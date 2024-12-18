يوفنتوس يفوز برباعية على كالياري ويتأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس حامل اللقب إلى دور الثمانية في كأس إيطاليا لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على ضيفه كالياري اليوم الثلاثاء بفضل أهداف دوسان فلاهوفيتش وتيون كوبمينيرز وفرانسيسكو كونسيساو ونيكولاس جونزاليس.

وتلقى فلاهوفيتش، الذي كان محور غضب جماهير يوفنتوس بعد التعادل 2-2 مع فينيتسيا يوم السبت، تصفيقا حارا هذه المرة وسجل هدفا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. وأضاف كوبمينيرز الهدف الثاني من ركلة حرة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني وهز كونسيساو الشباك قبل عشر دقائق من النهاية قبل أن يختتم جونزاليس الفوز الكبير في الدقيقة 89. ويستضيف يوفنتوس، الفريق الأكثر نجاحا في تاريخ البطولة برصيد 15 لقبا، إمبولي في الدور المقبل بينما سيعيد كالياري تركيزه إلى معركة الهبوط في الدوري الإيطالي.