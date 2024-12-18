ريال مدريد يواجه باتشوكا في نهائي «إنتركونتيننتال»

يبحث ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عن لقب جديد يضيفه إلى خزانته المدججة بالكؤوس، عندما يواجه باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم «إنتركونتيننتال» اليوم على ملعب استاد لوسيل المونديالي في الدوحة.

ويخوض «الملكي» المواجهة النهائية الـ 11 له في مسابقة للأندية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما سبق أن توّج بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات. ويملك ريال مدريد فرصة نادرة لإنهاء العام بمعانقة لقبه الخامس بعد أن توّج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية والكأس السوبر الأوروبية خلال 2024. ويخوض ريال وباتشوكا مواجهتهما الأولى على الإطلاق، لكنّ اللافت أنّهما وقعا ضمن المجموعة الثامنة نفسها إلى جانب سالزبورغ النمساوي والهلال السعودي في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025 المقرر انطلاقها هذا الصيف للمرة الأولى في الولايات المتحدة.