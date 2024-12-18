26 لاعباً في قوائم منتخبات «خليجي 26»

لن يضطر البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، إلى تقليص قائمة «الأبيض» إلى 23 لاعباً كما كان مقرراً من قبل، بعدما قررت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 26»، رفع عدد اللاعبين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في المسابقة إلى 26 بدلاً من 23 لاعباً، بعدما سلمت بعض المنتخبات المشاركة قائمة أولية من 35 لاعباً، ومن المقرر أن يتم تسليم القوائم النهائية للمنتخبات الجمعة المقبل، كما سيسمح لكل منتخب باستبدال لاعب مصاب بآخر قبل انطلاق صافرة بداية مباراته بـ 24 ساعة ضمن القائمة الأولية، بشرط أن يرفق المنتخب الذي يريد استبدال لاعبه المصاب، طلبه بتقرير طبي من مستشفى معتمد من اللجنة المنظمة للبطولة، وفقاً للمادة الرابعة من اللائحة.