شباب الأهلي يكرر تفوقه على الوصل في 5 أيام

كرر شباب الأهلي تفوقه على ضيفه الوصل بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها مؤنس دبور وغويلهرم دا سيلفا "لابا" في الدقيقتين 13 و39، وسعيد عزت الله في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع لـ"ديربي دبي" على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثاني للدوري، بعدما سبق وتوج بطلاً لكأس سوبر إعمار الجمعة الماضي، على حساب الوصل الذي توقف رصيده عند 13 نقطة، وظل في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

وجاءت الدقائق الأولى سريعة من الفريقين، وأثمرت أفضلية شباب الأهلي المبكرة عن هدف من مؤنس دبور في الدقيقة 13، بعد ركلة حرة لعبت عالية ساقطة داخل منطقة الجزاء، ولم يتعامل معها دفاع الوصل بشكل جيد، لتتهيأ الكرة أمام مهاجم "الفرسان" ويضعها برأسه في الشباك، وواصل "الفرسان" بعدها ضغطهم الهجومي، وقابله "الإمبراطور" بمحاولات هجومية لم تشكل خطورة على مرمى حارس أصحاب الأرض، حمد المقبالي.

وأنطلق "الفرسان" بهجمة مرتدة، واستلم بالا الكرة عند خط المنتصف من الجانب الأيمن، واجتاز اثنين من مدافعي الوصل، وواجه حارس المرمى خالد السناني، ووضع الكرة من بين قدميه في الشباك، مسجلاً هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 39، وحافظ شباب الأهلي على تفوقه التام على الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، وخرج إلى وقت الاستراحة بين الشوطين متفوقاً بهدفين دون مقابل.

وواصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الثاني، أمام تراجع كبير في مستوى أداء الوصل عن لقاء السوبر قبل 5 أيام، وتألق السناني في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لـ"الفرسان"، وأبرزها تسديدات كارتابيا في الدقيقة 56، وبالا في الدقيقة 85، ويوري سيزار في الدقيقة 90، قبل أن ينجح سعيد عزت الله بتسجيل الهدف الثالث بكرة رأسية جميلة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحافظ شباب الأهلي على ضغطه ومطاردته للمتصدر الشارقة برصيد 27 نقطة.