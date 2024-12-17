«ديربي دبي» يتجدد بين شباب الأهلي والوصل

إيهاب زهدي، علي الظاهري

يتجدد «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والوصل في السابعة والنصف من مساء اليوم، ولكن هذه المرة في ختام الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وبعد 3 أيام فقط حسم «الفرسان» لقب كأس سوبر إعمار على حساب «الإمبراطور» الجمعة الماضي، بالفوز بركلات الترجيح 4 - 1، بعد نهاية وقت مباراتهما بالتعادل 2 - 2، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ما يزيد من دوافع ورغبة الفوز لدى طرفي المواجهة المقررة في ضيافة شباب الأهلي في ملعبه باستاد راشد، التي تتوقف بعدها مسابقة الدوري لمشاركة منتخبنا الوطني الأول في كأس الخليج «خليجي 26» في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

ويطمح «الفرسان» إلى تكرار الفوز الليلة، لتعزيز وجود الفريق في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، والاستمرار بالضغط على الشارقة المتصدر برصيد 27 نقطة، مع امتلاك شباب الأهلي مباراة مؤجلة مع العين من الجولة السابعة، وستلعب يوم 11 يناير المقبل، ويقابله الوصل برغبة إيقاف طموح أصحاب الأرض، وتعويض جماهير «الإمبراطور» بفوز مهم يبقي الفريق صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة قريباً من آماله بالمحافظة على درع دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به الموسم الماضي.

ويدخل الفريقان المباراة بجاهزية كبيرة، ودون الحصول على راحة عقب لقاء السوبر، إذ حرص مدربا الفريقين على الاستمرار في التدريبات اليومية، نظراً لأهمية مواجهة الليلة، والمتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة بعد الأجواء المثيرة والمستوى القوي الذي ظهر عليه الطرفان في لقاء الجمعة الماضي، إضافة إلى أن الفوز سيحافظ لصاحبه على المعنويات المعنوية العالية للاعبيه خلال فترة التوقف المقبلة.

وشدد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على أهمية لقاء الوصل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لـ«الفرسان» حرص على تجهيز اللاعبين عقب مباراة كأس سوبر إعمار، واعتبر مواجهة الليلة تحدياً صعباً، خاصة وأنها أمام الوصل المنافس المنظم، الذي حقق نجاحات كبيرة في الموسم الماضي، وكان نداً قوياً في مباراة السوبر، التي نجح فيها شباب الأهلي في التفوق بفضل العمل الجماعي، وأضاف أن الجهاز الفني سيختار أفضل العناصر ليمنحوا الفريق النتيجة المطلوبة في هذه المباراة الكبيرة، ووجه المدرب رسالة مهمة لجماهير شباب الأهلي، قائلاً: «كنتم جزءاً أساسياً من الإنجاز الذي تحقق بالحصول على كأس سوبر إعمار، وآمل أن تواصلوا دعمكم في مباراة اليوم، حتى تمنحوا اللاعبين الدافع المطلوب لتحقيق الانتصارات».

بينما أكد لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، أن التتويج بلقب بطولة السوبر زاد من ثقة لاعبي فريقه بأنفسهم، ومنحهم دوافع إضافية لمواصلة الأداء الجيد، وتحقيق مزيد من الانتصارات، وأشار إلى أهمية وصعوبة مواجهة الوصل، المنافس القوي والمتمكن تكتيكياً، وأكد أن «الفرسان» سيقاتلون من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لتعزيز مركزهم في الدوري، وتقليص الفارق مع المتصدر، منوهاً بأن لقاء الوصل يعتبر «ديربي» يجمع بين فريقين كبيرين وله أهمية خاصة، وهو ما يضاعف من مسؤوليتهم لتقديم أفضل ما يملكون لإسعاد الجماهير الوفية.

من جانبه، قال الصربي ميلوش ميلوييفتش، مدرب الوصل، إن التركيز في الأيام الماضية بشكل أساسي على استعادة ثقة اللاعبين بعد نهائي كأس السوبر، خاصة وأن الخسارة بركلات الترجيح دائماً ما تكون ثقيلة، وكان من المهم التغلب على هذا الإحباط، مشيراً إلى أنه في مباراة اليوم يعرف الطرفان بعضهما جيداً، كما ذكر قبل مباراة كأس السوبر وفي مباريات الديربي الفريق الذي يمتلك الرغبة الأكبر في الفوز، ويرتكب أخطاء فردية أقل، هو الذي سينتصر، ويحتاج الفوز اليوم على ملعب المنافس بذل جهود إضافية.

بدوره، اعتذر خالد السناني، حارس الوصل، لجماهير فريقه بعد خسارة مباراة كأس السوبر، وقال إنهم يسعون إلى التعويض في مباراة الدوري اليوم التي لن تكون سهلة، مشدداً على أهمية المواجهة اليوم، خاصة وأن الفوز سيسهم في التقدم نحو مركز أفضل، ومن المهم الخروج بالنقاط الثلاث كاملة.