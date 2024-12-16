غوارديولا متعهداً بإعادة لاعبيه لمستواهم: هناك شيء نفتقده

تعهد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بإعادة لاعبيه إلى أفضل حالاتهم.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام مانشستر يونايتد أمس الاحد، ليخسر 1 / 2.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الانترنت إن هناك عناصر من طريقة لعبنا الطبيعية غير موجودة، ويحتاج إلى معرفة ما هي لإعادة فريقه إلى طريق الانتصارات.

وقال :"هناك شيء نفتقده".

وأضاف :"عندما تفوز بالمباريات، تكون الطاقة أعلى، لكن وظيفتي ليست مجرد الفوز بالمباريات ورفع البطولات، أنا أعمل للتعامل مع هذه المواقف، ربما في عام واحد أو عام ونصف تمكنا من خسارة ثماني مباريات والآن في شهر وعشرة أيام خسرنا ثماني مباريات من أصل 11".

وأردف :" كنا في صدارة الدوري والفريق الوحيد الذي لم يهزم في أوروبا قبل هذه الخسائر، نحن ناد كبير وأنا هنا بسبب ما فعلناه في الماضي لولا ذلك لما دعمت الأندية مدربها".

وشدد بيب :"كل المدربين في جميع أنحاء العالم يعملون بجدية أكبر ويفكرون ويتحدثون أكثر، يجب أن أخبرهم أننا ما زلنا جيدين للغاية".

وأكد :"كنت أعلم أنه سيكون موسما صعبا حتى عندما كنا فائزين، لكنني لم أتوقع أن يكون الأمر كما هو الحال الآن".

وصرح غوارديولا بأنه شعر أن فريقه لم يكن مسيطرا تماما على المباراة، على الرغم من تقدمه 1 / صفر مع دخول المباراة لحظاتها الأخيرة.

وقال :"في الماضي ربما كنت أفترض أننا يمكن أن نفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لكن في الموقف الذي نحن فيه لم أفكر في ذلك أبدا".

وأضاف :" نحن نلعب دائما بهذا الهدوء الذي لا نملكه الآن بعد عدد المباريات التي خسرناها، أحيانا تساعدك الروح على إيجاد القوة في هذا النوع من المباريات وكنا هناك لكن الأمر لا يتعلق بذلك".

وأصر جوارديولا :"أنا المدرب وعلي أن أجد الحل".

وأكد :" خسرنا مباراة مرة أخرى وعلينا أن نستمر في المضي قدما، يتعين علي أن أجد طريقة للتحدث معهم وتدريبهم على كيفية اللعب والبناء".