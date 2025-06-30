الهلال يسعى لمفاجأة جديدة أمام سيتي.. وإنتر لمواصلة الصحوة

حقق الهلال السعودي الإنجاز الأهم بتخطيه دور المجموعات في كأس العالم للأندية بكرة القدم من مجموعة صعبة، لكنه يصطدم بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو في رابع مباريات مدربه الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي.

ويأمل الهلال أن يحقق مفاجأة جديدة في مونديال لم يخلُ من المفاجآت، كانت من بينها تعادله مع ريال مدريد الإسباني 1 - 1 في الجولة الأولى، قبل تعادله السلبي مع سالزبورغ النمساوي، وفوزه على باتشوكا المكسيكي 2 - 0.

لكنه سيكون من الصعب على إينزاغي أن يستمر في سجله الخالي من الهزيمة مع الهلال، في مواجهة الأسباني بيب غوارديولا الذي فاز في جميع مبارياته الـ11 السابقة ضمن المسابقة، إن كان مع سيتي أو برشلونة أو بايرن ميونيخ الألماني.

وسيفتقد الإيطالي أحد أبرز لاعبيه، المهاجم الدولي سالم الدوسري الذي تأكد غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة، ونفس الأمر مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومصعب الجوير وعبدالله الحمدان. مع ذلك، يعتمد مدرب إنتر ميلان السابق على كوكبة من النجوم، من بينهم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع سيتي السابق الذي لم يستمر تحت قيادة غوارديولا، فانتقل بالإعارة إلى بايرن وبرشلونة قبل أن يحط رحاله في السعودية. وحافظ الهلال منذ بداية عهد إينزاغي على نظافة شباكه في مباراتين من ثلاث، وتصدى حارسه المغربي ياسين بونو لركلة جزاء في مواجهة ريال مدريد.

أما فريق غوارديولا المتجدد والوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، فيستهدف بدوره تحقيق اللقب كبداية لموسم جديد بعد خيبة الذي سبقه. واعتبر لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا أن فريقه في تحسن، وكان غوارديولا قد عيّن سيلفا قائداً للفريق، وقد علّق البرتغالي على الأمر قائلاً: «ربما يكون هذا أحد أكبر الأوسمة في مسيرتي. سأبدأ موسمي التاسع مع النادي، مررنا بلحظات رائعة وأخرى مخيبة، وسأسعى إلى نقل هذه التجربة للاعبين الأصغر سناً».

على جانب آخر، لم يُخيّب الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان الجديد ظن جماهير النادي، بعد استلامه فريقاً خسر لقب الدوري في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة عن نابولي، وتعرض لخسارة مذلة في نهائي دوري الأبطال 0 - 5 أمام باريس سان جرمان الفرنسي. وتمكن كيفو من قيادة إنتر إلى صدارة المجموعة الخامسة في المونديال محققاً فوزين وتعادلاً، ولو أن مجموعته لم تكن بتلك الصعوبة.

وسيواصل الفريق صحوته وسعيه نحو تحقيق لقب ثان في المسابقة، عندما يواجه فريقاً جديداً من أمريكا الجنوبية، هو فلوميننسي البرازيلي على ملعب بانك أوف أمريكا في شارلوت، بعد ريفر بلايت الأرجنتيني. وهذه المواجهة الثانية لإنتر أمام فريق برازيلي، بعد خسارته أمام سانتوس 0 - 1 في كأس سوبر أبطال الإنتركونتيننتال عام 1969، في حين، لم يخسر فلوميننسي البرازيلي في مبارياته التسع الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، وهي أطول سلسلة له من اللاهزيمة منذ يناير 2023.