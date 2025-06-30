تشلسي وبالميراس مواجهة ربع النهائي بعد إقصاء بنفيكا وبوتافوغو

ضرب تشلسي الإنجليزي موعداً مع بالميراس البرازيلي، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، إثر فوز الأول على بنفيكا البرتغالي 4 - 1 بعد التمديد، والثاني على بوتافوغو البرازيلي 1 - 0 بعد التمديد أيضاً، في أولى مباريات ثمن النهائي. وسيلعب الفريقان مباراتهما المقبلة في الرابع من يوليو، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

في المباراة الأولى الماراثونية التي امتدت إلى 4 ساعات و38 دقيقة، منذ بدايتها على ملعب بانك أوف أمريكا في مدينة شارلوت، سجل القائد ريس جيمس هدف التقدم لتشلسي من ركلة حرة مباشرة «ق 64»، وعادل المخضرم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا النتيجة من ركلة جزاء «ق 90 + 5»، قبل أن يخطف البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو الثاني للفريق الإنجليزي «ق 108»، ويؤكد البرتغالي بيدرو نيتو «ق 115»، والبديل كيرنان ديوسبيري-هول الفوز «ق 117». وامتدت المباراة إلى أربع ساعات و38 دقيقة، بسبب توقفها لساعة ونصف، كإجراء احترازي وقائي، بسبب خطر حدوث عاصفة رعدية، مع امتدادها إلى شوطين إضافيين، وتوقفات عدة خلال المباراة.

وكرّس تشلسي تفوقه التاريخي على بنفيكا، بتحقيقه فوزه الرابع عليه، والأول منذ لقائهما الأخير في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2013، حين توّج «البلوز» باللقب. وكانت هذه المباراة الأخيرة لدي ماريا بقميص بنفيكا، حيث سيعود ابن الـ 37 عاماً إلى ناديه الأم، روزاريو سنترال، لختام مسيرته.

وعلى ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، نجح بالميراس في رد الدين لبوتافوغو، بعدما أقصاه الأخير بهدف نظيف من ثمن نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في طريقه إلى تحقيق اللقب عام 2024. وكرّس الفريق القادم من ساو باولو تفوقه على بوتافوغو، بعدما حقق فوزه الـ 19 عليه في 42 مباراة، مقابل 12 خسارة و11 تعادلاً. ومع أن الغلبة في الفترة الأخيرة كانت تميل لصالح بوتافوغو، الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات، وفاز ثلاث مرات، فإن بالميراس تمكن من فك النحس، محققاً فوزه الأول منذ نوفمبر 2023.

وسط حضور جماهيري فاق الـ 33 ألف مشجع، سجل البديل باولينيو هدف التقدم والفوز لبالميراس «ق 100».