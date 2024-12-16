العين يهزم الجزيرة بـ«هاتريك» جديد للابا كودجو.. والنصر يعبر خورفكان

حول العين تأخره بهدف إلى فوز مثير 3 - 1 على مضيفه الجزيرة، مساء أمس، على ملعب استاد محمد بن زايد، في قمة مباريات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، سجل المهاجم التوغولى لابا كودجو ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 63، و68، و85، ليبتعد في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً، ويصل إلى الهاتريك السادس في مسيرته مع العين بالدوري، وسجل هدف الجزيرة الوحيد نبيل فقير في الدقيقة 52، وبفوزه صعد العين إلى المركز الخامس، رافعاً رصيده إلى «18 نقطة» مع مباراة مؤجلة، بينما تراجع الجزيرة إلى المركز السادس بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة.

كما تمكن النصر من عبور خورفكان بتغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل مكتوم لحساب الجولة ذاتها. بهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 19 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 11 في المركز التاسع، أحرز أهداف النصر، عادل تاعرابت وعلي مبخوت ومانولو غابياديني في الدقائق «37 و 41 و 93»، وأحرز هدف خورفكان بيدرو هنريكي في الدقيقة 18.

وفي اللقاء الأخير، خطف كلباء تعادلاً بطعم الفوز بنتيجة 2-2 أمام مضيفه دبا الحصن خلال المباراة التي أقيمت بملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، ليرتفع رصيد «النمور» إلى 14 نقطة في المركز السابع ودبا الحصن إلى 6 نقاط في المركز 12، أحرز هدفي الحصن، التونسي هيثم جويني، والغيني ميدانا كوندي في الدقيقتين 14، 74، وأحرز لكلباء مهدي قايدي وسامان قدوس في الدقيقتين 57 و90 + 8.