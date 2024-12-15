رايو فايكانو يحرم ريال مدريد من انتزاع صدارة الدوري الإسباني

حرم رايو فايكانو جاره ريال مدريد حامل اللقب من انتزاع الصدارة ولو مؤقتا من غريمه التقليدي برشلونة عندما أرغمه على التعادل 3-3 في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.وسجل أوناي لوبيس (4) والغاني خالد عبد المؤمن (36) وإيسي بالاسيون (64) أهداف رايو فايكانو، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (39) والإنجليزي جود بيلينغهام (45) والبرازيلي رودريغو (56) أهداف ريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يستضيف ليغانيس الأحد في ختام المرحلة.

وبات النادي الملكي الذي يملك مباراة مؤجلة مع فالنسيا سيخوضها في الثاني من يناير المقبل، مهددا بالتراجع الى المركز الثالث في حال فوز جاره الآخر أتلتيكو مدريد (35 نقطة) على ضيفه خيتافي في دربي العاصمة الأحد.

وجاء تعثر ريال مدريد قبل سفره الى قطر لمواجهة باتشوكا المكسيكي الاربعاء المقبل في المباراة النهائية لمسابقة كأس إنتركونتينونتال على ملعب لوسيل.

وأبقى المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي على نجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء مفضلا الدفع بمواطنه رودريغو والمغربي ابراهيم دياس والتركي أردا غولر وبيلينغهام في خط الهجوم، فيما غاب النجم الآخر الدولي الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة.

وبكّر رايو فايكانو بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عندما تلاعب خورخي دي فروتوس بخوان غارسيا في الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية تابعها أوناي لوبيس برأسه من مسافة قريبة وأسكنها على يسار حارس المرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا.

وكانت أول وأخطر فرصة للنادي الملكي عندما توغل البرازيلي رودريغو داخل المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة زاحفة خادعة أبعدها الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا بقدمه اليسرى من زاوية صعبة الى ركنية (14).

وعزز رايو فايكانو تقدمه بهدف ثان برأسية للمدافع الغاني خالد عبد المؤمن اثر ركنية انبرى لها القائد إيسي بالاسون فتابعها على يسار كورتوا (36).

وقلّص فالفيردي الفارق بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة (39) رافعا رصيده الى أربعة أهداف هذا الموسم.

وأدرك بيلينغهام التعادل برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لرودريغو تابعها على يسار الحارس باتايا (45) مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

ومنح رودريغو التقدم للنادي الملكي عندما تبادل الكرة مع التركي أردا غولر خارج المنطقة قبل أن ينهيها بتسديدة قوية بيسراه من حافتها فأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس باتايا (56).

ودفع أنشيلوتي بفينيسيوس في الدقيقة 63 مكان دياس وبعدها بدقيقة واحدة أدرك بالاسون التعادل لرايو فايكانو عندما تابع بيسراه من مسافة قريبة كرة عرضية داخل المنطقة للمدافع الفرنسي فلوريان لوجون على يمين كورتوا (64).

وكاد البديل بيدرو دياس يضيف الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (67).وتلقى فينيسيوس بطاقة صفراء ستحرمه من خوض مباراة اشبيلية في المرحلة المقبلة.

ولعب أنشيلوتي ورقتي داني سيبايوس والبرازيلي إندريك مكان لوكاس فاسكيس وغولر (79).

وكاد فينيسيوس يفعلها بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة ابعدها الحارس باتايا الى ركنية (84).- ريال مايوركا خامسا -وارتقى ريال مايوركا الى المركز الخامس مؤقتا بفوزه بعشرة لاعبين على ضيفه جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، 2-1 بفضل ثنائية للدولي الكندي كايل لارين.

وكان جيرونا، ثالث الموسم الماضي، البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السابعة عبر لاعب وسطه الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، لكن ريال مايوركا أدرك التعادل بعد 13 دقيقة بواسطة لارين اثر تمريرة من الدولي الكوسوفي فيدات موريكي (20).

وطرد موريكي بعد 12 دقيقة لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل قوي بحق المهاجم براين خيل (32).ونجح ريال مايوركا في قلب الطاولة على الرغم من النقص العددي بتسجيله الهدف الثاني عبر لارين (51).

وعاد ريال مايوركا الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 27 نقطة من 18 مباراة.

وصعد ريال مايوركا الذي خاض مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة خسرها أمام برشلونة 1-5 في الثالث من الشهر الحالي بسبب مشاركة الفريقين في الكأس السوبر الاسبانية في الرياض مطلع العام المقبل، الى المركز الخامس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام فياريال الذي يستضيف ريال بيتيس الأحد.

في المقابل، مُني جيرونا بخسارته الثانية تواليا والثالثة في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

وفرّط أوساسونا في اللحاق بريال مايوركا الى المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إسبانيول.ورفع أوسوسانا رصيده الى 25 نقطة وتراجع إلى المركز السابع مؤقتا بانتظار مباراة ريال سوسييداد مع لاس بالماس الاحد، فيما يقبع إسبانيول في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وحقق إشبيلية فوزا صعبا على ضيفه سلتا فيغو بهدف وحيد سجله مانويل بوينو سيباستيان في الدقيقة 65.

وصعد اشبيلية الى المركز العاشر برصيد 22 نقطة مقابل 21 لسلتا فيغو الذي تراجع الى المركز الثاني عشر.ويلتقي الأحد أيضا أتلتيكو مدريد مع خيتافي، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وبرشلونة مع ليغانيس.