الشارقة يحتفظ بصدارة «دورينا» حتى العام الجديد

تأكد احتفاظ الشارقة بصدارة دوري أدنوك للمحترفين حتى بداية العام الجديد 2025 بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، حيث وصل للنقطة 27 وبقي الوحدة في 18 نقطة في المركز الثالث، ولا تتأثر صدارة الشارقة بنتائج بقية مباريات الجولة العاشرة، التي يتوقف بعدها الدوري، ثم يعود في 7 يناير 2025، كما تعادل بني ياس مع البطائح 1-1، مساء أمس، على ملعب استاد بني ياس، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وأكمل بني ياس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد لاعبه خميس الحمادي، ورفع «السماوي» رصيده إلى 8 نقاط، وتراجع إلى المركز11، ووصل البطائح إلى 5 نقاط، وصعد مؤقتاً إلى المركز 12، كما خطف عجمان فوزاً مثيراً من مضيفه العروبة وفاز عليه بنتيجة 0-2، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز 10 فيما بقي العروبة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة، بثلاث مباريات، حيث يستقبل الجزيرة ضيفه العين عند الساعة السابعة والنصف مساءً، رصيد «فخر أبوظبي» 17 نقطة، بينما يمتلك «الزعيم» 15 نقطة، وفي اللقاء الثاني يستضيف النصر نظيره خورفكان الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء، على استاد آل مكتوم، ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل خورفكان المركز 9 برصيد 11 نقطة.

وفي ثالث المباريات، يلتقي دبا الحصن وكلباء عند الرابعة و45 دقيقة مساء، من أجل معانقة الفوز بطموحات متباينة.