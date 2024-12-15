26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لخوض «خليجي 26» بالكويت

أعلن اتحاد الكرة عن قائمة منتخبنا الوطني «الأبيض» المختارة من قبل المدرب البرتغالي باولو بينتو للمشاركة في كأس الخليج «خليجي 26» بالكويت، من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.

وضمت القائمة 26 لاعباً، وغاب عنها كل من عدلي محمد ساوثهامبتون الإنجليزي، خالد الهاشمي، ومحمد عباس لاعبا العين، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي وعلي صالح لاعب الوصل.

وضمت القائمة كلا من: خالد العيسى «العين»، حمد المقبالي «شباب الأهلي»، وعلي خصيف «الجزيرة»، ومحمد العطاس، خليفة الحمادي، زايد سلطان وعبدالله إدريس «الجزيرة»، لوكاس بيمنتا «الوحدة»، كوامي كويدو «العين»، وخميس المنصوري «بني ياس»، وخالد الضنحاني «الشارقة»، وفارس خليل «الوصل»، وماجد راشد وماركوس ميلوني «الشارقة»، يحيى نادر وسولومون سوسو «العين»، ماكانزي هانت «فليتوود الإنجليزي»، عبدالله حمد «الوحدة»، طحنون الزعابي وفابيو دي ليما «الوصل»، عصام فايز «عجمان»، يحيى الغساني وحارب عبدالله «شباب الأهلي»، وفهد بدر «بني ياس»، وبرونو اوليفيرا «الجزيرة»، وكايو كانيدو «الوصل».