الفرسان «سوبر».. والوصل عاندته ركلات الترجيح

دق شباب الأهلي جرس الإنذار لمنافسيه في الموسم الجاري، بعدما توج بطلاً لكأس السوبر للمحترفين بمسماها الجديد «سوبر إعمار»، مساء أول من أمس، بالفوز على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في اللقاء الذي جرى على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ووضع الفريق لقب السوبر السابع في رصيده التاريخي، بعد أن سبق وتوج باللقب أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، 2023 و2024، ووسع الفارق إلى لقبين بينه وبين أقرب مطارديه، العين، في المركز الثاني بقائمة الأكثر فوزاً باللقب، وانفرد «الفرسان» بنجاحهم في الفوز بالسوبر مرتين متتاليتين، للمرة الثانية في تاريخ البطولة، التي توجوا بها الموسم الماضي، كما حققوها عامي 2013 و2014، ويليهم الوحدة في هذا الإنجاز، عندما حقق البطولة عامي 2017 و2018.

وزاد لقب السوبر الذي حققه شباب الأهلي في بداية موسم 2023 - 2024، من الطموح بتحقيق المزيد من الألقاب، وهو ما أكد عليه اللواء طلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بتأكيده أن التتويج بأول ألقاب الموسم الجاري، بداية طيبة، وحافز مهم للفريق للمنافسة بقوة على بقية البطولات، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يلعب على كل الجبهات بنفس التركيز والرغبة في تحقيق الانتصارات، وجاهز للقتال على كل البطولات المشارك فيها هذا الموسم، وتتضمن دوري أدنوك للمحترفين، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، دوري أبطال آسيا، والسوبر «الإماراتي - القطري».

أعرب الشنقيطي عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر، على حساب فريق قوي مثل الوصل، وقال: «الفرسان» استعدوا بشكل جيد للقاء «الإمبراطور»، مشيراً إلى أن لديهم لاعبين على مستوى عالٍ، وجهازين إداري وفني متميزين، وأن هدف شباب الأهلي حصد كل البطولات، وذلك ليس تقليلاً من الآخرين، ولكن طموح من فريقه بالوجود دائماً في النهائيات، وعلى منصات التتويج، مشدداً على أن «الفرسان» جاهزون لكل البطولات، وأن الفريق يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وبدلاء متميزين وعلى نفس المستوى، والجميع جاهز لخوض البطولات الخمس المشارك فيها الفريق هذا الموسم، ومنها دوري أبطال آسيا.

من جهته، بارك أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، فوز شباب الأهلي بكأس سوبر إعمار، مساء أول من أمس، بعد فوزه على «الإمبراطور» بركلات الترجيح، وأبدى في الوقت نفسه عدم رضا الوصل عن مستوى التحكيم في مباراة السوبر، والتي أدارها طاقم تحكيم بولندي، بقيادة حكم الساحة سيمون مارسينياك.

وقال الشعفار: قدمنا أداء جيداً طوال المباراة، ولكننا لم نوفق في ركلات الجزاء، وهذه كرة القدم، وأبارك لشباب الأهلي الفوز والتتويج بكأس السوبر، مع تحفظي على حكم المباراة، بعدما ألغى لنا هدفاً في الشوط الأول، ولم يحتسب ركلة جزاء، وهناك إجماع على صحة الهدف والركلة، واحتسابهما كان يصنع فارقاً كبيراً في مباراة السوبر.