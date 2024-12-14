أتلانتا يواصل مسلسل انتصاراته وتصدره لدوري إيطاليا بالفوز على كالياري

حقق أتلانتا رقما قياسيا جديدا للنادي بفوزه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بتغلبه 1-صفر على كالياري اليوم السبت، ليوسع متصدر الدوري الفارق بفضل هدف نيكولو زانيولو وتألق حارس مرمى الفريق.

ويحتل أتلانتا الصدارة برصيد 37 نقطة، متقدما بخمس نقاط على نابولي الذي يحل ضيفا على أودينيزي في وقت لاحق من اليوم، بينما ظل كالياري في المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 14 نقطة.

وكان كالياري الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن ماركو كارنيسيكي حارس أتلانتا أبقى على التعادل السلبي بتصديات رائعة للعديد من الفرص، كما حرم الفريق المضيف من هدف التعادل في وقت متأخر.

وبدا أن مسيرة أتلانتا في خطر حيث عانى من أجل اختراق دفاع منافسه، حتى سجل البديل زانيولو هدفا في الدقيقة 66، بعد دقيقتين من مشاركته كبديل.

وبدا أن أصحاب الأرض هم الأكثر قربا لكسر الجمود مع استمرار الشوط الأول، وبدا أن مهاجم كالياري روبرتو بيكولي، المنضم على سبيل الإعارة من أتلانتا، الرجل الأخطر لكن كارنيسيكي أبعد أي خطورة.

فقد تصدى لمحاولات بيكولي ثلاث مرات، بما في ذلك التصدي لمحاولتين متتاليتين عندما سدد نادر زورتيا أولا من مسافة قريبة قبل أن يوقف الحارس تسديدة بيكولي من الكرة المرتدة إليه.

وأجرى الضيوف ثلاثة تغييرات في بداية الشوط الثاني وسنحت لهم فرصة مبكرة سددها ماريو باشاليتش فوق الحارس والعارضة وهو في مواجهة المرمى.

وزاد أتلانتا من الضغط وتصدى ألين شيري حارس كالياري لتسديدة أوديلون كوسونو، لكن في ظل استمرار معاناة فريقه في صناعة أي فرص واضحة دفع المدرب جيان بييرو جاسبريني بآخر تبديلين له.

وفشل كالياري في إبعاد تمريرة عرضية من لازار ساماردزيتش داخل منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى راؤول بيلانوفا الذي أعاد التمرير إلى زانيولو غير المراقب ليسدد الكرة في الشباك.

وكان من الممكن أن يضاعف أديمولا لوكمان تقدم أتلانتا لكن محاولته ارتدت من القائم وضغط كالياري من أجل تحقيق التعادل المتأخر لكن كارنيسيكي كان حاضرا مرة أخرى بتصديه بشكل رائع لمحاولة سيباستيانو لوبيرتو في الوقت بدل الضائع.

وعانى أتلانتا للحصول على النقاط الثلاث ولكن مرة أخرى أثبت فريق جاسبريني أنه منافس حقيقي على لقب الدوري. (إعداد أحمد عبد اللطيف للنشرة العربية)