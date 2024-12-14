الشارقة والوحدة.. قمة مشتعلة في الجولة العاشرة بـ «دورينا»

ياسر قاسم، محمد صادق

يشهد استاد الشارقة في السابعة والنصف من مساء اليوم قمة مشتعلة تجمع صاحب الأرض والصدارة «الشارقة» وضيفه الوحدة ثالث الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، ضمن الجولة العاشرة للمسابقة.

يسعى الوحدة إلى تقليص الفارق مع الشارقة ومواصلة ملاحقة الصدارة، حيث يدخل مواجهة «الملك» بطموحات وآمال كبيرة من أجل البقاء في سباق المنافسة على لقب دوري المحترفين، إذ يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشارقة.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة متصدر الدوري، إلا أن الفريق يطمح لاستثمار المعنويات العالية التي حصل عليها بعد الفوز على العروبة في الجولة الأخيرة، والرغبة في العودة بالنقاط الثلاث، إذ إن الخسارة ستبعد الفريق كثيراً عن المنافسة، حيث سيتسع الفارق إلى 9 نقاط.

وركز النرويجي روني دايلا، مدرب الوحدة، خلال الأيام الماضية على دراسة فريق الشارقة بشكل جيد، خصوصاً في الجانب الهجومي وكيفية محاولة إيقاف خطورة مهاجمي المنافس.

واستعاد «العنابي» جهود مدافعه لوكاس بيمنتا الذي تعافى من الإصابة في العضلة الخلفية، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية، إلا أن قرار مشاركته يبقى في يد المدير الفني، وإن كان الأقرب عدم الاستعجال في الدفع به حتى لا تتجدد الإصابة.

أهمية

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريق الشرقاوي بعد أن أحكم قبضته على الصدارة برصيد 24 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية خارج ملعبه على عجمان بهدف دون رد، ويبدو الفريق في أفضل حالاته المعنوية والفنية، ولكن لا يعني ذلك سهولة المهمة، حيث اعترف المدرب كوزمين أولاريو بأنها اختبار صعب لفريقه، وقال: «المباراة مهمة وصعبة، نحن نواجه فريقاً قوياً ومنافساً على أعلى مستوى، الوحدة ليس فقط أحد الفرق المتطورة، بل أيضاً من أكثر الفرق تنظيماً في المسابقة، وهو ما يجعل المباراة أكثر تحدياً بالنسبة لنا».

وأضاف مدرب الشارقة: «الوحدة من الفرق التي تقدم مستوى مميزاً للغاية هذا الموسم. لديهم نوعية لاعبين مميزين، بعضهم يمتلك خبرات واسعة في الملاعب، الفريق أيضاً يمتلك تنظيماً دفاعياً وهجومياً مميزاً على أرض الملعب، ما يفرض علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز».

وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في العمل على مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة. وأردف: «نحن نحتاج إلى التركيز الكامل والعزيمة من جميع اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي مثل الوحدة.

وشدد روني دايلا، مدرب الوحدة، على أهمية المباراة لفريقه، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال: «سنخوض مباراة مهمة وصعبة للغاية أمام فريق قوي، ولكني واثق من قدرات فريقي».