حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي بلقب كأس سوبر إعمار

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجمهور نادي شباب الأهلي بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس "سوبر إعمار”، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق الوصل.

وأكد معاليه أن نسخة هذا العام من كأس السوبر حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً مميزاً.

وثمّن معالي رئيس الاتحاد دور الإعلام الرياضي واهتمامه المتواصل بمسابقات كرة القدم المحلية، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يخلق الكثير من التشويق والإثارة, ويدفع لتحقيق النجاح.

وتقدم معاليه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح السوبر، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود رابطة المحترفين الإماراتية.





