بركلات الترجيح.. شباب الأهلي بطلاً للسوبر

توج شباب الأهلي بلقب سوبر المحترفين السابع في تاريخه مساء اليوم، بعد فوزه على الوصل 4-1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدفين مقابل هدفين، في الوقت الأصلي لمباراتهما على كأس سوبر إعمار على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر، بينما لم ينجح الوصل في الفوز باللقب في ظهوره التاريخي الأول في مباراة السوبر، التي قدم خلالها الفريقان أداءً راقياً معبر عن تطور الكرة الإماراتية في عصر الاحتراف، ووسط حضور جماهيري كبير زاد من جمال وأهمية اللقاء المثير والقوي.

وأحرز هدفي شباب الأهلي، غويلهرم دا سيلفا "بالا" في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولوكا ميليفوجوفيتش في الدقيقة 53، وسجل هدفي الوصل، نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 58، وفابيو دي ليما في الدقيقة من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سدد ركلات جزاء شباب الأهلي بنجاح كل من سردار أزمون، يحيى الغساني، لوكا، وكوان سانتوس، وسدد ركلات جزاء الوصل بنجاح فابيو دي ليما فقط، بينما أضاع للوصل كايو كانيدو بتسديدها عالية فوق المرمى، وتصدى حمد المقبالي حارس شباب الأهلي لركلة نيكولاس خيمينيز.

وبدأ الفريقان المباراة بأداء سريع وحماسي، واندفاع هجومي من "الفرسان" في محاولة لاختراق دفاع الوصل الحذر والمنظم، قبل أن يبدأ "الإمبراطور" في التحرر الهجومي، والحصول على عدد من الركلات الركنية والحرة القريبة من منطقة جزاء منافسه، ولكنه لم يتعامل معها بشكل جيد، لتمر دون خطورة على مرمى شباب الأهلي الذي عاد إلى الحذر الدفاعي، وألغى الحكم هدفاً سجله سفيان بوفتني للوصل في الدقيقة 19، لوجود خطأ على بوفتني قبل التسجيل مع ظهير "الفرسان" سعيد سليمان.

ولاحت فرصة حقيقة للوصل في الدقيقة 31، عندما تهيأت الكرة أمام نجمه فابيو دي ليما، ولكنه سددها ضعيفة بين يدي حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، وظهرت البطاقة الصفراء للمرة الأولى في المباراة بالدقيقة 35، وكانت من نصيب لاعب الوصل ماجد سرور، ثم توالى ظهور البطاقات الصفراء ليتلقى كل من هاريس لاعب الوصل، وسعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي، بسبب التحام مشترك بينهما على بطاقة صفراء بالدقيقة 37، وبالا لاعب شباب الأهلي، وبوفتني في الدقيقة 44، ولم يستجب الحكم لمطالبة الوصل بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، يخطف سردار أزمون الكرة قبل منتصف الملعب بعد انزلاق سياكا لاعب الوصل وفقدانه للكرة، وينطلق بهجمة مرتدة سريعة، ويمرر الكرة إلى بالا ليواجه خالد السناني حارس الوصل، ويسدد كرة قوية في الشباك، منهياً الشوط الأول لمصلحة شباب الأهلي بهدف دون مقابل.

وبدأ الوصل الشوط الثاني باندفاع هجومي وبرغبة قوية في إدراك التعادل، ما سمح لشباب الأهلي بمحاولة الاستفادة من المساحات الخالية في دفاعات منافسه، وتمكن "الفرسان" سريعاً من تعزيز تقدمه بكرة رأسية قوية من لوكا في الدقيقة 53، بعد ركلة حرة لعبها كارتابيا عرضية عالية من الجانب الأيمن، وأشتعل الملعب في الدقيقة 58، عندما قلص نيكولاس خيمينيز، هدف عالمي بـ"الكعب"، بعد ركلة حرة وصلته داخل منطقة جزاء "الفرسان".

وسدد سعيد سليمان كرة قوية لشباب الأهلي، لكنها ذهبت بين يدي خالد السناني حارس الوصل في الدقيقة 62، وأضاع هاريس فرصة هدف ثانٍ للوصل في الدقيقة 72، بعدما لعب كرة رأسية عالية وهو في مواجهة مباشرة مع حارس مرمى شباب الأهلي، بعد عرضية مثالية من علي صالح، وأجرى الفريقين عدداً من التغييرات لإضفاء الحيوية على أرض الملعب، وتوالت الهجمات المرتدة لشباب الأهلي، ورد القائم الأيسر لمرمى الوصل، تسديدة رائعة من بالا في الوقت بدل الضائع، لتضيع فرصة هدف ثالث من "الفرسان"، وأحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 8 الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها فابيو دي ليما، هدف التعادل لتشتعل المدرجات بهتاف جماهير "الإمبراطور"، مع لجوء الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي ابتسمت لشباب الأهلي، ومنحته لقب أول في الموسم الجاري.