«الكويتية لمكافحة المنشطات» جاهزة لفحص لاعبي منتخبات «خليجي 26»

أحمد عبد اللطيف

أعلنت الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات «كادا» استعدادها التام للقيام بدورها بإجراء الكشف عن المنشطات على كافة لاعبي المنتخبات المشاركة في «خليجي 26» المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل، وأكدت نادية الشمالي رئيس لجنة مكافحة المنشطات بالبطولة، أن الإجراءات المتبعة للكشف عن المنشطات والمكلفة بها «كادا» من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيتم تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، وأضافت: سيتم إرسال العينات إلى مختبر قطر لمكافحة المنشطات لإجراء التحليل وإبلاغ الوكالة بالنتيجة، حيث تم تكليف عدد 17 فاحصاً للمنشطات سيقومون بإجراءات جمع العينات من اللاعبين المشاركين في البطولة، والذين سيتم اختيارهم للفحص بالقرعة بواقع لاعبين لكل فريق عقب انتهاء المباراة، وذلك وفقاً لقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا».

ودعت نادية الشمالي مسؤولي المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة لضرورة العمل على تثقيف وتوعية اللاعبين ببرنامج مكافحة المنشطات، بما في ذلك إجراءات الفحص وتعريفهم بقائمة المحظورات للوكالة العالمية «وادا» سارية النفاذ، وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلتها لهم المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وأعربت عن أملها أن تخرج هذه البطولة برياضة نظيفة خالية من آفة المنشطات.