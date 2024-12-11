العين يحبط مخطط كلباء بريمونتادا مثيرة في 6 دقائق

أدرك العين تعادلا ثمينا بريمونتادا مثيرة بعد أن قلب تخلفه بثلاثة أهداف نظيفة إلى نتيجة3-3 أمام مضيفه كلباء مساء اليوم على ملعب استاد كلباء في مؤجلة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وبالنتيجة رفع كلباء رصيده إلى (13 نقطة) في المركز السابع، ورفع العين رصيده إلى (15 نقطة) في المركز السادس، وأحبط العين مخطط كلباء في 6 دقائق فقط فبعد أن تقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق كل من مهدي قايدي في الدقيقة 24، وشهريار موغانلو، في الدقيقة 54، وسامان قدوس في الدقيقة 75، عادل للعين كل من لابا كودجو، في الدقيقة 79، وماتيو سنابريا هدفين في الدقيقتين 81، و90+5، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب كلباء ريجان اليفودا في الدقيقة 64.

منذ الدقيقة الأولى للمباراة وضحت رغبة العين في الوصول إلى مرمى كلباء وسرعان ما هز الشباك عن طريق لابا كودجو، ولكن تقنية الفيديو أثبتت أن المهاجم التوغولى كان في وضع متسللا، وتابع العين ضغطه واستحواذه على الكرة مقابل تراجع واضح لكلباء، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة دون أية خطورة على مرمى العين الذي أهدر فرصا أخرى عن طريق لابا، وسيغوفيا، ورحيمي، قبل أن يعود المهاجم التوغولى لابا كودجو، ليهز الشباك للمرة الثانية في الدقيقة 14 ولكنه كان متسللا أيضا، لتبقى النتيجة على ما هي عليه بالتعادل السلبي.

كلباء يتقدم

على عكس مجريات اللعب استفاد كلباء، من هجمة مرتدة وخطأ فادح للمدافع خالد الهاشمي، الذي حاول ابعاد الكرة ولكنه حولها لمهدي قايدي، الذي لم يكذب خبرا ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى قبل أن يضعها بذكاء على يمين حارس العين خالد عيسى، مانحا فريقه التقدم بهدف دون رد، وبعدها كثف العين من طلعاته ومحاولاته الهجومية لادراك التعادل وناب القائم الأيسر عن كلباء في التصدي لتسديدة اليخاندرو كاكو، من مخالفة خارج المنطقة، بينما علت رأسية رحيمي، فوق العارضة، وسدد لابا، كرة مرت إلى جوار القائم، وحافظ كلباء على تقدمه لينهي الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كانت عليه في الشوط الأول إذ تابع العين سيطرته ومحاولاته الهجومية ليصل في أكثر من مناسبة لمنطقة جزاء كلباء الذي أضطر للتراجع والاعتماد المرتداتن وتكرر السيناريو مرة أخري اذ استفاد كلباء من هجمة مرتدة وسجل الهدف الثاني عن طريق شهريار الذي استفاد من تمريرة ذكية لقايدي، وتألق سلطان المنذري في ابعاد تسديدة قوية لرحيمي من مخالفة، فيما تدخلت تقنية الفار لتثبت التدخل المتهور للاعب كلباء ريجان أليفودا على كاكو، ليعود الحكم ويطرده بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة 64.

اثارة

بحلول الدقيقة 75 أصبحت النتيجة 3-0 لكلباء بعدما أضاف سامان قدوس، هدفا ثالثا مستفيدا من حالة توهان دفاع العين المستمر، قبل أن يقلص لابا كودجو الفارق بتسجيله أول أهداف العين، وبلغت الإثارة ذروتها عندما اضاف البديل سنابريا هدفا ثانيا للعين، وناب القائم في التصدى لرأسية لابا كودجو، ليحرم العين من هدف التعادل، بينما الغت تقنية الفيديو هدفا للعين للمرة الثالثة، قبل أن يعود سنابريا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع