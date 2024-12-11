" فيفا" يعلن رسمياً فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

فازت المملكة العربية السعودية بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، بعد تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" FIFA، اليوم الأربعاء، على اختيار ملف المملكة لاستضافة المونديال العالمي.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن تصويت الاتحادات الوطنية في "فيفا" على فوز ملف المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" 2034.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":"إن بطولة كأس العالم في عام 2034 ستكون بطولة استثنائية؛ حيث ستكون أول بطولة بعد مرور 100 عام على تنظيم النسخة الأولى من مونديال "فيفا" في عام 1930.

وأضاف إنفانتينو: "كأس العالم 2034 سيكون مميزا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات القارية".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 1 ديسمبر الجاري، عن نتائج التقييم الفني لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، حيث حصل الملف السعودي على تقييم 419.8 من 500 كأعلى تقييم في التاريخ.

وستقام نهائيات كأس العالم 2034 في 5 مدن سعودية من أجل تقديم نسخة استثنائية من البطولة، وهى الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم وسيتم إقامة المباريات على 15 ملعبًا منها 10 ملاعب سوف تشيد في المدن الخمس و5 ملاعب سيتم العمل على تطويرها في مدينتي الرياض وجدة.

وفي 31 يوليو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تفاصيل ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة وبـ 48 منتخباً؛ وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في 9 أكتوبر من عام 2023، عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في 1 مارس2024، إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، التي تحمل شعار “معاً. ننمو.” (Growing. Together.)، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاصة بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com).

ويشمل ملف ترشح المملكة ثلاث ركائز رئيسية، هي: "معاً لتنمية القدرات البشرية"، و"معاً لتنمية كرة القدم"، و"معاً لتنمية جسور التواصل".

يذكر أن، ملف المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال فاز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2030.