يوفنتوس يستضيف مان سيتي.. ودورتموند يقابل برشلونة في دوري الأبطال

يأمل مانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، في تضميد جراحه المحلية والقارية عندما يحلّ ضيفاً في رحلة محفوفة بالمخاطر على يوفنتوس الإيطالي، اليوم، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي، ورغم الخسارة المؤلمة أمام سبورتينغ البرتغالي 1 ـ 4 والتفريط بتقدمه بثلاثة أهداف أمام فينورد الهولندي «3 ـ 3»، ما زال في موقف جيد للتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة بنسختها الجديدة.

ويحتل بطل 2023 المركز السابع عشر من أصل 36 فريقاً، في حين تبدو حظوظه بالحصول على بطاقة مباشرة بين الثمانية الأوائل ضعيفة، حيث تنتظره مواجهة صعبة أخرى في العاصمة الفرنسية أمام باريس سان جرمان في 22 يناير قبل استضافة كلوب بروج البلجيكي في 29 منه. وتكتسب المسابقة أهمية أكبر بالنسبة لسيتي هذا الموسم في ظل معاناته في الدفاع عن لقب البريميرليغ، فبعد أربعة ألقاب توالياً غير مسبوقة يتأخر رجال غوارديولا الذين يحتلون المركز الرابع، بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

وسيكون البولندي روبرت ليفاندوفسكي «36 عاماً» مفتاحاً لبداية قوية لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، حيث يعود إلى دورتموند لمواجهة فريقه السابق ووصيف البطل، اليوم، سجل «ليفا» 23 هدفاً في 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وقاد عملاق كاتالونيا إلى صدارة «لا ليغا» والمركز الثالث في دوري الأبطال برصيد 12 نقطة بالتساوي مع دورتموند الذي على غرار النادي الإسباني حقق أربعة انتصارات من خمس مباريات.

على جانب آخر، يسعى أرسنال الانجليزي السابع إلى تحقيق فوزه الرابع وفك ارتباطه مع ضيفه موناكو الفرنسي الثامن «10 لكل منهما»، في حين يمني أتلتيكو مدريد الإسباني عندما يستضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي النفس بانتصاره الثالث توالياً قارياً والتاسع في مختلف المسابقات في سلسلة شهدت تغلبه على سان جرمان 2 ـ 1 وسبارتا براغ التشيكي «6 ـ 0» في الجولتين الماضيتين، ويخوض ميلان الإيطالي «9 نقاط» مواجهة سهلة مع ضيفه النجم الأحمر الصربي.