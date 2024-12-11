باتشوكا يواجه بوتافوغو في كأس القارات للأندية بالدوحة.. والأهلي المصري ينتظر

يلتقي باتشوكا المكسيكي، بطل مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي»، مع بوتافوغو البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، اليوم، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة في الدور الثاني لمسابقة كأس القارات للأندية في كرة القدم. ويضرب الفائز موعداً مع الأهلي المصري، بطل القارة السمراء، السبت المقبل في نصف النهائي على الملعب ذاته، على أن يضمن الفائز مواجهة ريال مدريد، بطل القارة العجوز، في المباراة النهائية الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل، ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطنية.

وكان الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي المسابقة عقب فوزه على العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي في 29 أكتوبر الماضي. ولا يختلف نظام هذه البطولة كثيراً عن الحلة السابقة لكأس العالم للأندية التي باتت تقام كل أربعة أعوام اعتباراً من 2025 بمشاركة 32 فريقاً، لكن ما اختلف هو عدم مركزية المباريات، حيث تقام الأوليان على أرض فريقين مشاركين فيها والثلاث المتبقية في مكان واحد، وهذه المرة الدوحة.

ويدخل الفريق البرازيلي المباراة منتشياً بتتويجه بلقب دوري أبطال الأندية الأمريكية الجنوبية، للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على مواطنه أتلتيكو مينيرو، إضافة إلى ظفره بلقب الدوري المحلي الأحد للمرة الأولى منذ عام 1995 والثالثة في تاريخه.

وأوقعت قرعة النسخة الجديدة لمونديال الأندية المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة بوتافوغو مع باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي. من جانبه، فاز باتشوكا بكأس أبطال الكونكاكاف للمرة السادسة في تاريخه في يونيو الماضي وبات على بُعد لقب واحد من الرقم القياسي الذي يحمله مواطنه كلوب أمريكا في المسابقة، وتمثل المواجهة فرصة للمكسيكيين لنسيان المركز السادس عشر المخيب للآمال الذي أنهوا به الدوري المحلي، وستكون المرة الثالثة التي يلتقي فيها فريقان برازيلي ومكسيكي في مونديال الأندية.