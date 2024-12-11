كلباء يستقبل العين ضمن مؤجلة الجولة الثالثة من «دورينا»

محمد فضل - طلحة عبدالله

يستقبل فريق كلباء على ملعبه في الساحل الشرقي فريق العين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركة العين في كأس القارات، وأكمل كلباء جاهزيته للمباراة ومن المتوقع أن يدفع المدرب الصربي فورك رازوفيتش بذات الوجوه التي حققت التعادل في الوقت بدل الضائع أمام الجزيرة قبل 3 أيام، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من دوري أدنوك للمحترفين، ودائماً مما تتميز مباريات الفريقين بالإثارة والندية التي تكون حاضرة في كل مواجهة تجمعهم معاً.

فوز

ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وهناك رغبة كبيرة من أجل تحقيق الفوز على العين وذلك من واقع نتائج الموسم الماضي التي تمكن فيها كلباء من تحقيق الانتصار على «الزعيم» في دوري المحترفين إلى جانب إخراجه من مسابقة كأس رئيس الدولة من دور الثمانية.

ويأمل العين، في متابعة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي يشرف عليه في المباراة الثالثة بالدوري بعد توليه قيادة الجهاز الفني في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، إذ قاده للفوز على العروبة، بأربعة أهداف لهدفين بالجولة الثامنة، وعلى بني ياس، بأربعة أهداف نظيفة في الجولة التاسعة، وتعتبر مباراة السماوي هي أول مباراة بالموسم الحالي يخرج منها العين بشباك نظيفة، ما يعني أن الفريق يمضي بخطى حثيثة لتصحيح أوضاعه على مستوى الأداء والنتائج بعد أن ساءت أوضاعه تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

تصحيح

وعمد المدرب جارديم، خلال التدريبات التي أجراها الفريق أخيراً إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات بالتركيز على المنظومة الدفاعية وذلك بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية والضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة، وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، والتعامل مع الكرات العرضية في حالتي الدفاع والهجوم، واختتم الفريق مناوراته الميدانية بمران أخير وقف خلاله المدرب على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة الليلة.